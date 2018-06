Duży fotel dla graczy – Sharkoon Skiller SGS4

Fotel Sharkoon SGS4 ma poszerzone siedzisko w stosunku do innych modeli, przez co idealnie się nadaje dla osób, które szukają tam więcej miejsca. Dodatkowo siedzisko jest zrobione z powierzchni przepuszczającej powietrze, co bardzo się przyda w upalne dni w trakcie lata.

Model SGS4 ma tryb kinowy, który jest możliwy za pomocą regulacji kąta nachylenia nie tylko samego oparcia, ale całego fotela tak, abyśmy mogli wygodnie na nim leżeć oglądając serial czy rozgrywki innych graczy. Wzmocniona stalowa konstrukcja oraz masywna pięcioramienna podstawa pozwala używać fotela osobom, które mają wagę dochodzącą nawet do 150kg. Wszystkie szerokie koła 75mm posiadają mechanizm blokady hamulca, co jest idealnym rozwiązaniem dla fanów wyścigów samochodowych, korzystających często z kierownicy i pedałów.

Sugerowana cena detaliczna: 1390zł brutto