Dwa 32” monitory BenQ dla projektantów

BenQ PD3200Q ma matrycę VA o rozdzielczości QHD (2560x1440), jasności 300 nitów i kontraście 3000:1.

BenQ PD3200U ma matrycę IPS o rozdzielczości UHD (3840x2160), jasności 350 nitów i kontraście 1000:1.

Obydwie matryce zapewniają kąty widzenia 178°/178° i czas reakcji 2 ms (GtG).

Hotkey Puck i tryby dostosowane do różnych potrzeb

Hotkey Puck to umieszczony w nóżce podstawy, przełącznik zdefiniowanych fabrycznie trybów pracy monitora: CAD/CAM, Animation, Darkroom, sRGB. Użytkownik może zdefiniować własne parametry wyświetlania obrazu i przypisać je klawiszom przełącznika. Użycie przełącznika jest prostsze niż tradycyjne przełączanie trybów za pomocą menu ekranowego (OSD). Tryb Darkroom zmienia jasność i kontrast wyświetlania tak by ułatwić pracę przy precyzyjnej obróbce zdjęć. Tryb Animation dostosowuje jasność i kontrast wyświetlania tak by uwypuklić szczegóły w ciemnych partiach obrazu. Tryb CAD/CAM poprawia widoczność szczegółów w dokumentacji technicznej tworzonej przez projektantów. Certyfikat Technicolor, jaki posiadają wszystkie monitory serii PD, potwierdza 100% zgodność z paletą kolorów sRGB i Rec. 709 uzyskiwaną m.in. dzięki 10. bitowej obróbce koloru.

DualView czyli dwa obrazy na jednym ekranie

Funkcja DualView umożliwia podział ekranu na dwa okna, w których obrazy wyświetlane są w różnych trybach ustawienia parametrów koloru np. CAD/CAM dla dokumentacji architektonicznej i sRGB dla przestrzennej wizualizacji obiektu.

Regulacja położenia ekranu

Położenie ekranu można regulować w dużym zakresie: obracać do pionu (pivot 90°), prawo-lewo (45°), przód-tył (-5°/+20°) oraz góra-dół (150mm)/

Czujnik ruchu i oświetlenia

Czujnik ruchu, to praktycznie czujnik zbliżeniowy, sprawdzający czy przed monitorem siedzi użytkownik, jeśli nie to monitor wygasza ekran i przechodzi w tryb uśpienia. Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dostosowuje jasność obrazu do warunków zewnętrznych. Działanie każdej z tych funkcji można wyłączyć.

PIP i PBP w modelu PD3200U

Funkcje Obraz w Obrazie (PIP) i Obraz obok Obrazu (PBP) umożliwiają jednoczesne wyświetlanie treści z dwóch różnych źródeł - np. komputera i odtwarzacza BD. Funkcja ta dostępna jest tylko w BenQ PD3200U.

KVM - jedna mysz i jedna klawiatura

Funkcja KVM (Keyboard Video Mouse) umożliwia sterowanie dwoma komputerami - podłączonymi do jednego monitora - za pomocą tylko jednej klawiatury i jednej myszy. Znakomicie przyspiesza to pracę i oszczędza miejsce na biurku.

Flicker-Free i Low Blue Light

Niemigoczące podświetlenie ekranu (Flicker-Free) i ciepły obraz (Low Blue Light) czyli zmniejszony udział niebieskiej składowej widma światła podświetlenia zwiększają komfort pracy i zmniejszają zmęczenie wzroku przy długiej pracy.