Dwa nowe monitory iiyama

Zaprezentowane monitory posiadają matryce IPS o rozdzielczości 1920 x 1200, która w porównaniu z ekranami Full HD oferuje o 11 proc. więcej przestrzeni roboczej. Właśnie dlatego oba panele doskonale sprawdzą się w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi oraz dokumentami. Matryce IPS świetnie odwzorowują kolory - barwy są nasycone, a czernie wyjątkowo głębokie, stąd idealnie nadają się do precyzyjnej obróbki grafiki.



Oba modele zostały wyposażone w szereg technologii, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo wzroku oraz poprawę parametrów obrazu. Wśród nich znaleźć możemy Flicker-free, która dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming), niweluje uciążliwe migotanie. Nie mogło w nich również zabraknąć opcji redukcji niebieskiego światła, które jest tak męczące dla naszych oczu. Aby z obrazu wydobyć jeszcze więcej, zastosowano ACR - Advanced Contrast Ratio czyli funkcję, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu.



Model XU2395WSU-B1 pozwala na regulację w pionie w zakresie 20° w górę i 4° w dół. Obudowa jest też kompatybilna ze standardem VESA, co sprawia, że monitor doskonale nadaje się do zamontowania na dowolnym stojaku lub ramieniu montażowym i tworzenia stanowisk składających się z kilku paneli.



Natomiast XUB2395WSU-B1 został dodatkowo wyposażony w funkcję PIVOT, która pozwala na zmianę orientacji ekranu z poziomej na pionową. Na pewno doceni to każdy, kto pracuje na obszernych dokumentach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych lub edytuje grafiki w trybie portretowym. Co więcej, stopa monitora pozwala na regulację wysokości w zakresie 130mm oraz obrót (90°; 45° w lewo; 45° w prawo).



Jak przystało na urządzenia klasy biznesowej, panele oferują szereg złączy. Wśród nich znaleźć możemy wejścia VGA, HDMI oraz DisplayPort. Dodatkowo monitory zostały wyposażone w dwa porty USB 2.0, wyjście słuchawkowe oraz wbudowanie głośniki stereo.

Ceny:

ProLite XUB2395WSU-B1 - 799 PLN

ProLite XU2395WSU-B1 - 699 PLN