Dwa nowe notebooki do gier serii Predator Helios

Predator Helios 700

Predator Helios 700 posiada wyjątkową konstrukcję, która wyposażona jest w procesory 9. generacji Intel Core i9, zapewniający najlepsze wyniki dla overclockingu, NVIDIA GeForce RTX 2080 lub 2070, nawet do 64GB pamięci DDR4 oraz technologię Killer DoubleShot Pro i Killer Wi-Fi 6 AX 1650 i E3000 - zapewniając czterokrotnie lepsze możliwości sieciowe w niż poprzednia generacja bezprzewodowych sieci AC.

Ekran to 17-calowy wyświetlacz FHD IPS o częstotliwości 144Hz z czasem reakcji 3ms oraz technologią NVIDIA G-SYNC. Pięć głośników i subwoofer zapewnia pełny i realistyczny dźwięk.

Jedną z najciekawszych funkcji Heliosa 700 jest klawiatura HyperDrift, która stała się częścią architektury cieplnej notebooka. System chłodzenia obejmuje także specjalnie stworzone wentylatory 4. generacji Acer AeroBlade 3D, pięć miedzianych przewodów cieplnych, komorę parową oraz technologię Acer CoolBoost. Wystarczy wysunąć klawiaturę do przodu, aby odkryć dwa dodatkowe wloty powietrza pomiędzy klawiaturą a ekranem, zapewniające podzespołom dodatkowy przepływ powietrza. Przez szklany panel można również zobaczyć przewody cieplne notebooka.

Klawiatura HyperDrift poprawia także ergonomię. Mając klawiaturę bliżej, gracze mają zapewnioną odpowiednią odległość do 17-calowego ekranu bez konieczności nadmiernego wyciągania rąk. Wyposażono ją też w indywidualne podświetlenie poszczególnych klawiszy, funkcję anti-ghosting oraz klawisze WSAD typu MagForce. Klawisze MagForce wykorzystują podobne do analogowych przełączniki, które aktywują się natychmiast po przyciśnięciu i zwiększają sygnał nawet o 100 procent, dając graczom większą kontrolę nad precyzyjnymi ruchami w grze. Touchpad Precision jest otoczony niebieskim podświetleniem.

Klawisz skrótu Turbo szybko uruchamia overclocking, a nowy klawisz skrótu Predator Sense zapewnia natychmiastowy dostęp do temperatur procesora i układu graficznego, sterowanie wentylatorem, podświetlenia RGB i wielu innych opcji. Dzięki funkcji Predator RGB Assault-League of Legends zapewniono dynamiczne podświetlenie klawiatury z tym, co dzieje się na ekranie w trakcie gry w LoL.

Predator Helios 300

W najnowszej wersji notebooka gamingowego Predator Helios 300 postawiono na kombinację procesorów 9. generacji Intel Core i7, najnowszych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, overclockingiem uruchamianym za pomocą jednego naciśnięcia klawisza Turbo oraz technologii Killer DoubleShot Pro.

Pamięć w Helios 300 to nawet 32GB DDR 2666MHz oraz dwa dyski SSD PCIe NVMe na RAID 0, a także dysk HDD.

Zmianą zauważalną na pierwszy rzut oka jest nowy desing. Metalowa obudowa jest ozdobiona stylowymi turkusowymi akcentami i posiada podświetlenie klawiatury charakterystyczne dla notebooków serii Predator.

Helios 300 występuje w dwóch wersjach 15,6 i 17,3 calowej. Obydwie z odświeżaniem 144 Hz. Ekran Full HD IPS został otoczony wąską ramką.

Cena i dostępność w Polsce



Predator Helios 700 będzie dostępny w Polsce od lipca w cenie od 10 499 zł.

Predator Helios 300 będzie dostępny w Polsce od czerwca w cenie 6 199 zł.