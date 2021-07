Dysk Google'a pozwoli zablokować wybranych użytkowników

Irracjonalny system

Jednym z największych problemów z Dyskiem Google'a przez ostatnie lata była łatwość użycia go do przesyłania spamu – Google Drive ma bowiem znacznie mniejszą skuteczność w odfiltrowywaniu niechcianych wiadomości niż np. Gmail. W dodatku spamerzy mogli przesłać pliki i komunikaty właściwie każdemu: wystarczyło wpisanie jego adresu e-mailowego do okna Google Drive.

Po otrzymaniu takiej wiadomości, użytkownik nie tylko miał do czynienia z powiadomieniem z Dysku i oddzielnym, przesłanym do skrzynki pocztowej, ale udostępniony dokument pojawiał się... na ekranie głównym Google Drive, tuż obok innych, prywatnych plików. Google już w 2019 r. oświadczył, że rozwiązanie tego problemu jest jednym z priorytetów firmy, lecz na funkcję, która choć trochę pomoże ograniczyć spam, musieliśmy czekać dwa lata.

Blokowanie adresu

Google Drive pozwoli teraz zablokować adres e-mailowy, z którego przychodzą niechciane wiadomości. Funkcja uniemożliwi zablokowanemu użytkownikowi udostępnianie nam jakichkolwiek treści i automatycznie usunie wszystkie pliki, które kiedykolwiek zostały nam przez niego przesłane. System, choć wyczekiwany i niezbędny, ma pewne mankamenty - spamer może założyć bowiem kolejne konta, gdyż „ban" obejmuje tylko adres e-mailowy, a nie np. numer IP. Nie wiadomo, czy Google planuje rozwinąć system blokowania.

fot. Pixabay