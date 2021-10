Dysk SSD M.2 do PlayStation 5

Z nowym SSD

Ponad miesiąc temu (5 września) ukazała się aktualizacja oprogramowania konsoli Sony; zawiera ono sterowniki do dysków M.2. Od tej chwili można instalować w konsolach dysk wewnętrzny z interfejsem PCIe Gen4 charakteryzujący się imponującymi prędkościami transferu. Oznacza to koniec problemów z ograniczoną do 667 GB wewnętrzną pamięcią urządzenia.

Firma Sony przedstawiła także wymagania, jakie powinien spełniać instalowany w konsoli dysk. Oto kilka najważniejszych parametrów:

• interfejs – PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD;

• pojemność – 250 GB – 4 TB;

• wbudowany lub zainstalowany samodzielnie radiator;

• sekwencyjna prędkość odczytu – 5500 MB/s lub wyższa;

• format dysku – 2230, 2242, 2260, 2280 lub 22110;

• maksymalna wielkość z radiatorem – 109,98 mm (długość) x 24,99 mm (szerokość) x 11,23 mm (wysokość);

• maksymalna wysokość radiatora pod dyskiem – 2,45 mm;

• maksymalna wysokość radiatora nad dyskiem – 8 mm.

Wymagania dotyczące rozmiarów dysków wyglądają na surowe, ale w sprzedaży jest wiele spełniających je urządzeń. Są to na przykład dyski Gigabyte Aorus 7000s lub Western Digital Black SN850.

fot. Pixabay