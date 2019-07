Dysk zewnętrzny Adata HM800

HM800 to zewnętrzny 3,5-calowy dysk HDD ze złączem USB 3.2 Gen 1. Do sprzedaży trafią wersje o pojemności 4, 6 oraz 8 TB. Sprzęt wyposażono w przycisk służący do szybkiego robienia kopii zapasowych lub synchronizacji z zastosowaniem przyspieszającej transfer technologii Turbo HDD. Jak podaje serwis Pgrepulic, jest to zestaw algorytmów, pozwalających zoptymalizować transmisję plików. Dane można dodatkowo zabezpieczyć stosując standard szyfrowania AES-256.

Urządzenie znajduje się w czarnej, plastikowej obudowie o wymiarach 177,3x117,34 mm, a wnętrze zabezpieczono warstwą miękkiego silikonu.