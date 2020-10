Dyski SSD Western Digital dla graczy

SSD nowej generacji

Western Digital zaprezentował trzy produkty z serii WD_BLACK. Pierwszy to urządzenie typu NVMe zapewniające prędkość odczytu/zapisu nwynoszącą 7000/5300 MB/s (dla modelu 1 TB). Metoda buforowania pozwala skrócić czas ładowania w grach oraz przesyłu danych. Dysk będzie sprzedawany w wariantach 500 GB, 1 lub 2 TB – najtańszy ma kosztować 150 dolarów (ok. 570 zł).

Karta rozszerzeń

Inną nowością jest karta rozszerzeń WD_BLACK AN1500 NVMe SSD ADD-IN-CARD. To sprzęt mający przyspieszyć działanie już posiadanej konfiguracji. Karta zawiera dwa wbudowane nośniki SSD w konfiguracji RAID 0. Prędkość odczytu wynosi 6500 MB/s, a zapisu 4100 MB/s (parametry dla modeli 2 i 4 TB). Kartę wyposażono też we wbudowany radiator. Do sprzedaży trafią wersje z 1, 2 lub 4 TB pamięci, najtańsza ma kosztować 300 dolarów (ok. 1150 zł).

Stacja dokująca

Ostatnim pokazanym produktem jest stacja dokująca SSD z radiatorem. Dzięki niej można podłączyć dysk SSD do laptopa z gniazdem Thunderbolt 3. Urządzenie wyposażono w podświetlenie RGB. Stację można kupić za 320 dolarów (ok. 1220 zł) lub w pakiecie z 1 TB dyskiem SSD za 500 dolarów (ok. 1900 zł).

fot. Western Digital