Dzieci coraz bardziej świadome cyfrowych zagrożeń

Czy to dobre wieści? I tak i nie, z pewnością powinniśmy martwić się bardziej tą drugą połową, która nie zabezpiecza swoich urządzeń. W każdym razie, pokazuje to, że mamy do czynienia z przełomowym momentem. Zrodziło się nowe pokolenie, dla którego cyfryzacja to chleb powszedni i urodzili się z pewnymi predyspozycjami. Liczą sławę w „lajkach", udostępniają masowo informacje, komunikują się setkami wiadomości, nagrywają, streamują i używają aplikacji, o których większość z nas nigdy nie słyszała. Tu z pomocą przychodzi aplikacja Asystent Rodzica.

„Każdy rodzic chce mieć pewność, że jego dziecko jest bezpieczne. Dlatego na rynku pojawia się coraz więcej aplikacji Asystenta Rodzica." - komentuje Dariusz Woźniak inżynier techniczny Bitdefender Polska. „Jest to świetne narzędzie do blokowania dostępów lub sprawdzenia czy nasze pociechy nie odwiedzają stron nieodpowiednich dla ich grupy wiekowej lub pobierają podejrzane aplikacje. - dodaje.

Oprogramowanie to jednak nie wszystko. Będzie ono świetnie sprawdzać się jako start we wdrożeniu naszych dzieci w świat internetu. Powinniśmy rozmawiać z dziećmi na temat zagrożeń, które czekają na internetowych forach czy spreparowanych stronach. Jest to długa i ciężka droga do przeprawienia się, aby zaciekawić dzieci takim tematem i wzbudzić w nich naturalny instynkt, który obudzi się w odpowiednim momencie. Jeśli uda nam się osiągnąć sukces na tej płaszczyźnie, nie będziemy musieli walczyć o bezpieczeństwo naszych pociech, obronią się same.

Dla rodziców, którzy nie wiedzą jak zacząć z taką nauką proponujemy poszperanie w sieci lub skierowanie zapytania do szkoły, do której uczęszcza nasze dziecko. Placówki edukacyjne posiadają odpowiednie zaplecze merytoryczne, aby w trakcie zajęć tłumaczyć dzieciom aspekty. Jak korzystać bezpiecznie z internetu, co to jest phishing, wirus czy jak chronić swoje dane w sieci? Co można udostępniać w social mediach oraz do kogo się zwrócić jeśli doświadczą sextingu lub cyberprzemocy.

Należy pamiętać, że na naukę nigdy nie jest za wcześnie, rozmowa w odpowiednim czasie będzie owocować mądrymi wyborami w przyszłości. Dodatkowo takie zajęcie może być ciekawą przygodą i świetną zabawą.

