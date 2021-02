Konferencja, webinary i konkurs

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu zaplanowano na 9 lutego. Organizatorem wydarzenia od kilkunastu jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Konferencja DBI 2021 rozpocznie się we wtorek, 9 lutego, o godzinie 17.00 i potrwa do godziny 20.30. Poprowadzi ją dziennikarka Justyna Suchecka, a wśród prelegentów znajdą się popularyzator nauki – dr Tomasz Rożek, medioznawca – dr Karol Jachymek oraz psychoterapeutka – Aleksandra Hapcar.

Udział w konferencji nie wymaga rejestracji. Transmisja wydarzenia będzie prowadzona na stronie dbi.pl oraz w kanałe YouTube i profilu Polskiego Centrum Programu Safer Internet w serwisie Facebook.

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie www.saferinternet.pl/dbi/konferencja-dbi.html.

Zajęcia aż do marca

W tym roku organizatorzy zapraszają również na serię webinarów przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi oraz rodziców. Zajęcia będą prowadzone do połowy marca, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 17.00–18.00. Udział w webinarach wymaga rejestracji, a ich tematykę przedstawiono na stronie www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html.

Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza ponadto szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, firmy i inne instytucje do właczenia się w obchody DBI. Można to zrobić organizując do końca marca lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (np. zajęcia edukacyjne, kampanie informacyjne i konkursy).

Każda instytucja, która zarejestruje własną inicjatywę na stronie DBI.pl , będzie mogła wziąć udział w konkursie , w którym pierwszą nagrodą jest monitor interaktywny Samsung Fl!p 2.

Kolejne trzy miejsca zostaną nagrodzone sprzętem multimedialnym ufundowanym przez Fundację Orange. Zwycięzcy będą mogli wybrać dla swojej placówki jedno z trzech urządzeń: telewizor Panasonic TX 65 cali 4K UHD, rzutnik Epson EH-TW750, laptop Lenovo IdeaPad 5.

Dla 30 placówek przygotowano też nagrody w postaci 30 pakietów po 30 książek „Sieciaki – misja bezpieczny internet" (dla młodszych uczniów) lub 30 czasopism „Digital Youth" (dla młodzieży).

Osoby i instytucje poszukujące materiałów edukacyjnych przydatnych w czasie zajęć poświęconych bezpieczeństwu w sieci znajdą je na stronie www.dbi.pl/pakietyedu.

fot. Centrum Safer Internet