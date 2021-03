Trzy tuziny lat

Pod adresem symbolics.com działa pierwsza na świecie strona z końcówką .com. Została ona zarejestrowana 36 lat temu, 15 marca 1985 roku i była pierwszą stroną należącą do domeny komercyjnej.

Sieciowe święto

W każdą rocznicę rejestracji strony symbolics.com obchodzony jest Dzień Domeny Internetowej. Z historycznej witryny można obecnie pobrać bezpłatną książkę „Internet History in the Making".

Polska domena (.pl) działa już od 30 lat i jest zarządzana przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Pierwsze adresy z rodzimą końcówką były obsługiwane przez zespół NASK przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jak podaje NASK, w domenie .pl utrzymywanych jest obecnie niemal 2,5 miliona nazw; należą one do ponad miliona abonentów, spośród których prawie 65% to organizacje, a ponad 35% – osoby fizyczne. Jest to zarazem domena najczęściej wybierana: działa w niej 7 na 10 rejestrowanych w Polsce sieciowych nazw.

fot. Symbolics.com