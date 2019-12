Dziesięciomilionowa mila Google'a

Przedstawiciele firmy Google w rozmowie z dziennikarzami serwisu CNET po raz pierwszy ujawnili dane dotyczące łącznej długości dróg sfotografowanych przez samochody i inne pojazdy gromadzące materiały zdjęciowe dla potrzeb usługi Street View.

Okazuje się, że w ciągu 12 lat od debiutu Street View (miało to miejsce w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych) sfotografowano 10 milionów mil (ponad 16 milionów kilometrów) ulic i dróg na całym świecie. Odpowiada to około 400 długościom ziemskiego równika.

Na pomysł usługi Street View wpadł w 2004 roku współzałożyciel Google'a Larry Page. Chciał on opracować 360-stopniowe widoki, które ułatwiałyby orientowanie się w nieznanym terenie. Wymagało to sporządzenia dziesiątków miliardów zdjęć pokazujących ulice, budynki i topografię terenu tak, jak widzi je osoba stojąca na poziomie drogi.

W ciągu lat, które upłynęły od debiutu Street View, do usługi dodawano kolejne usprawnienia, których liczba rosła wraz ze zwiększającą się popularnością takich urządzeń jak smartfony czy tablety. Przykładem są choćby funkcje tłumaczenia w czasie rzeczywistym napisów na tablicach informacyjnych fotografowanych przez użytkownika usługi Street View. Innym przykładem jest stosunkowo niedawno włączona funkcja Live View, wykorzystująca technikę rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki nakładaniu cyfrowych map na obraz rejestrowany przez kamerę smartfona rozwiązywany jest tzw. problem niebieskiej kropki. Polega on na tym, że osoba patrząca na ekran urządzenia nawigacyjnego wie co prawda, w którym miejscu się znajduje, ale nie ma pewności co do kierunku, w którym powinna się poruszać, aby dojść do określonego celu. Układy GPS okazują się zbyt mało precyzyjne, aby szybko reagować na ruch użytkownika; Live View rozpoznaje z kolei otoczenie i podpowiada, w którą stronę należy się udać.

Pracownicy koncernu z Mountain View poinformowali również o tym, jak duży teren sfotografowano na potrzeby aplikacji Google Earth i serwisu Mapy Google. W tym przypadku firma dysponuje zdjęciami 36 milionów mil kwadratowych (około 93 milionów kilometrów kwadratowych) lądu. Zamieszkuje go 98% populacji ludzi.

fot. Google