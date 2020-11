Dziewięć lat gapisz się w ekran

Jedna czwarta aktywnego życia

Serwis WhistleOut oszacował, ile czasu przez całe życie zajmie nam korzystanie ze smartfona.

Trzy pokolenia

Przebadano 1000 osób korzystających z telefonów komórkowych. Spośród nich 166 to tzw. baby boomers (urodzeni w latach 1946–1964), 270 to pokolenie X (roczniki 1965–1980), a 449 to milenialsi (urodzeni w latach 1981–1996). Pozostali respondenci (115 osób) należą do innych przedziałów wiekowych. Uwzględniono średnią liczbę lat, przez które używamy smartfon oraz średnią długość życia. Jako średni czas czuwania większości dorosłych przyjęto około 15 godzin.

Biorąc pod uwagę fakt, że pierwszego smartfona zaczyna się używać mając około 10 lat, przeciętny człowiek spędzi z nim mniej więcej 76 500 godzin własnego życia (czyli 8,74 roku). Średnio ze smatrfonów korzystamy przez 3,07 godziny dzienne.

Najwięcej czasu poświęcają komórkom najmłodsi. Milenialsi (czyli członkowie tzw. generacji Y) wpatrują się w ekran przez 3,7 godziny dziennie. Pokolenie X zajmuje się smartfonami przez 3 godziny na dobę, zaś osoby, które urodziły się w czasie powojennego wyżu demograficznego (boomerzy) – 2,5 godziny.

Średni czas snu wynosi 9 godzin. Wynika z tego, że milenialsi spędzają z komórkami prawie 24% aktywnego życia (56 dni rocznie). U średniego pokolenia wskaźnik ten osiąga 16,5%, zaś najstarsi używają smartfonów przez 9,9% godzin czuwania (39 dni co roku).

fot. WhistleOut