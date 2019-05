Dziewięć na dziesięć incydentów naruszenia bezpieczeństwa to błędy ludzi

Stosowanie chmury oferuje organizacjom korzyści w postaci bardziej elastycznych procesów biznesowych, mniejszych nakładów inwestycyjnych oraz szybszego inicjowania obsługi administracyjnej IT. Z drugiej strony pojawiają się obawy dotyczące integralności infrastruktury chmury oraz bezpieczeństwa danych organizacji. Co najmniej jedna trzecia firm z sektora MŚP oraz korporacji (odpowiednio - 35 % i 39%) obawia się incydentów związanych z infrastrukturą IT utrzymywaną na zewnątrz. Skutki incydentu mogą zniwelować oferowane przez chmurę korzyści i spowodować dotkliwe szkody handlowe oraz wizerunkowe.

Chociaż głównym przedmiotem obaw organizacji jest integralność zewnętrznych platform chmury, źródło zagrożeń znajduje się znacznie bliżej. Jedna trzecia incydentów (33%) w chmurze jest spowodowana wykorzystaniem socjotechniki, która wpływa na zachowanie pracowników, a tylko 11% incydentów można przypisać działaniom dostawcy chmury.

Badanie pokazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich środków cyberbezpieczeństwa podczas współpracy z firmami trzecimi. Jedynie 39% małych i średnich firm oraz połowa (47%) przedsiębiorstw wdrożyła zindywidualizowaną ochronę chmury. Prawdopodobnie wynika to z tego, że firmy w dużej mierze polegają na cyberbezpieczeństwie po stronie dostawcy chmury. Problemem może być także błędne przekonanie, że standardowa ochrona punktów końcowych działa skutecznie w środowiskach chmury bez ograniczania korzyści chmury.

Firma migrująca do chmury publicznej musi przede wszystkim zrozumieć, kto odpowiada za jej dane biznesowe. Dostawcy chmury zwykle stosują wyspecjalizowane środki cyberbezpieczeństwa w celu ochrony swoich platform i klientów, jednak gdy zagrożenie występuje po stronie klienta, dostawca chmury nie ponosi za nie odpowiedzialności. Z naszego badania wynika, że firmy powinny zwracać większą uwagę na higienę cyberbezpieczeństwa wśród swoich pracowników i podjąć działania, które zabezpieczą ich środowisko chmury od wewnątrz - powiedział Maksim Frołow, wiceprezes ds. sprzedaży globalnej, Kaspersky Lab.