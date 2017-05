E-Share w 50-calowym multimedialnym Android TV

Wbudowana funkcja E-Share jest dużym ułatwieniem w codziennym użytkowaniu telewizora. Dzięki niej, poprzez łączność WiFi w każdej chwili można bezprzewodowo wysłać zdjęcia lub filmy ze smartfona na ekran telewizora i przeglądać je w gronie rodziny czy przyjaciół. W sytuacji, gdy pilot zdalnego sterowania do telewizora Manta Emperor zgubi się, a właśnie zaczyna się mecz... można bez obaw użyć smartfona, który z powodzeniem go zastąpi.

W porównaniu do systemów SMART TV opartych o zamknięte platformy jak Tizen czy Web OS, telewizor Manta LED9500S Emperor oferuje bezpośredni dostęp do osobistego konta Google oraz Sklepu Play firmy Google, z którego można pobrać preferowane aplikacje. Użytkownik może korzystać w płynny sposób z serwisów, takich jak: Netflix, Player TVN, Cyfrowy Polsat GO, HBO GO i wielu innych. W telewizorze zainstalowane są popularne aplikacje: YouTube, przeglądarka internetowa, Twitter, Facebook oraz menadżer plików.

Seria telewizorów Manta Emperor wyróżnia się na tle rynku otwartym systemem Android, który zaczyna być rewolucją technologiczną w świecie telewizorów ze względu na nieograniczone możliwości użytkowania. Obecnie Android używany jest przez ok. 86% nabywców smartfonów na świecie, którzy korzystają z milionów aplikacji. Naturalną koleją rzeczy jest zatem ekspansja systemu w telewizorach i multimediach. Międzynarodowe koncerny oferują funkcję SMART TV w zamkniętych platformach opracowanych przez własne działy rozwoju, czyli decydują jakie aplikacje będą dostępne dla ich klientów.

Nowoczesny wygląd i dodatkowe funkcje

Manta LED9500S Emperor charakteryzuje się nowoczesnym designem i cienką ramką otaczającą ekran. Wyposażony został w tryb hotelowy oraz nagrywarkę PVR. Posiada dużą ilość wbudowanych złączy: 2 x HDMI i 3 x USB. Telewizor Manta LED9500S Emperor zostanie niewątpliwe doceniony przez miłośników gier dzięki wejściu PC VGA.

Sugerowana cena detaliczna (brutto): 1.799 PLN.