ELBRUS 3 – wygodny fotel dla gracza

Ergonomicznie regulowany

ELBRUS 3 ma różne funkcje regulacji, dzięki czemu można go łatwo dostosować do wymagań ergonomicznych użytkownika. W tym celu krzesło ma nie tylko regulowane oparcie i wysokość siedziska, ale zostało także wyposażone w całkowicie zmienne podłokietniki. Istnieje możliwość ustawiania ich wysokości, długości i kąta. Jest zatem szereg kombinacji na to, aby znaleźć zdrową i wygodną pozycję siedzącą.

Różne funkcje relaksacyjne

Dla kreatywnego relaksu podczas przerw ELBRUS 3 posiada regulowane oparcie, które blokuje się pod różnymi kątami za pomocą bardzo dużego uchwytu regulacyjnego. Gracz może ustawić się w pozycji pod dowolnym kątem pomiędzy 90 ° a 160 °. Podczas gry dodatkowy ruch zapewnia mechanizm przechylania, umożliwiający kołysanie krzesła. Mechanizm blokuje się lub odblokowuje za pomocą dodatkowego uchwytu na spodzie fotela.

Miękka wyściółka z osłoną ze skóry ekologicznej

W przypadku długich sesji komfort zapewnia szczególnie miękka tapicerka ze skóry ekologicznej. Wyściółka idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, a wraz z podniesionymi bokami podstawy siedzenia gwarantuje uczucie komfortu. Dodatkowe miejsce na nogi znajduje się na większej niż zwykle podstawie siedziska.

Maksymalne obciążenie do 150 kilogramów

ELBRUS 3 posiada certyfikat bezpieczeństwa i stabilności dla wagi do 150 kilogramów. Jest to zapewnione dzięki solidnej pięciogwiazdkowej podstawie i konstrukcji stalowej ramy. Tłok gazowy klasy 4 zwiększa całkowitą równowagę ELBRUS 3. Ponadto fotel gamingowy jest odpowiedni dla osób o rozmiarze ciała do 190 centymetrów.

Nieograniczony ruch

Krzesło ma pięć kół, z czego każde ma średnicę 60 milimetrów. Są one specjalnie zaprojektowane do podłóg wewnętrznych i umożliwiają nieograniczoną mobilność na równych powierzchniach.