ESL i Intel ogłaszają Intel Grand Slam

Podczas targów E3 Intel i ESL, największa na świecie firma e-sportowa, ogłosiły początek technologicznej współpracy, która będzie jedną z największych tego typu w historii e-sportu. Jako oficjalny partner technologiczny ESL, Intel będzie wspierał wszystkie działania firmy - zarówno amatorskie, jak i profesjonalne rozgrywki. Wśród nich znajdują się m.in. zmagania na platformach ESL Play i ESEA, Narodowe Mistrzostwa w wielu krajach oraz najważniejsze turnieje, takie jak chociażby Intel Extreme Masters, ESL One czy ESL Pro League.

Do 2020 roku liczba fanów e-sportu ma sięgnąć 500 milionów. Tegoroczny Intel Extreme Masters Katowice 2017 był największym e-sportowym wydarzeniem w historii ESL - odwiedziło go 173 000 osób, a online śledziło 46 milionów. Celem współpracy firm ESL i Intel będzie zapewnienie zarówno graczom, jak i ich fanom możliwie najlepszych warunków technicznych, które będą odpowiadały postępowi technologii.

Jednocześnie firmy ogłosiły Intel Grand Slam, w którym na zwycięzcę czekać będzie 1 milion dolarów. Kwota ta trafi na konto drużyny, która jako pierwsza wygra cztery z dziesięciu ostatnich turniejów Counter-Strike: Global Offensive organizowanych przez ESL lub DreamHack. W cykl ten wliczać się będą zawody spod szyldu Intel Extreme Masters, ESL One, ESL Pro League i DreamHack Masters. Pierwsze zawody zaliczane do Intel Grand Slam to ESL One Cologne 2017.

Technologia tworzona przez Intela będzie kluczowa dla e-sportowych wydarzeń realizowanych przez ESL, jak również infrastruktury studiów transmisyjnych oraz transmisji online. Wszystkie komputery wykorzystywane podczas turniejów wyposażone będą w procesory Intel Core i7 - a te używane do produkcji wydarzeń zasilą procesory Intel Core i Xeon. Tegoroczne finały Intel Extreme Masters w Katowicach były najchętniej oglądanym wydarzeniem e-sportowym w historii ESL, a bliższe zaangażowanie obu partnerów zagwarantuje, że w przyszłości doznania przy oglądaniu e-sportu będą jeszcze lepsze. Dodatkowo studia ESL w Ameryce Północnej i Europie będą od teraz nosiły nazwę Intel Esports Arena.