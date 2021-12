Edge ostrzega przed instalowaniem przeglądarki Chrome

Irytująca funkcja browsera Microsoftu

Użytkownicy systemu Windows, w którym domyślną przeglądarką jest Microsoft Edge, mogą bez problemu pobrać aplikację Chrome, jeśli wolą za jej pośrednictwem korzystać z zasobów internetu. Producent Edge'a postanowił ich jednak do tego zniechęcać.

Jak zauważył portal Neowin, od pewnego czasu Microsoft wyświetla wyskakujące okienka, które mają zachęcić do pozostania przy jego browserze, jeżeli ktoś próbuje pobrać Chrome'a za pośrednictwem Edge'a, .

Jedno z okienek informuje, że przeglądarka Microsoftu bazuje na tym samym kodzie (Chromium) co Chrome i że używając jej, internauta korzysta z dodatkowych zabezpieczeń Microsoftu. W innym komunikacie firma podkreśla, że Chrome pochodzi z 2008 roku, ale jest nowsza technologia – Microsoft Egde oczywiście. W kolejnym zapewnia, że Edge to najlepsza przeglądarka do zakupów online.

Nie wiadomo, czy nowy pomysł Microsoftu zwiększy liczbę użytkowników browsera firmy. Najwyraźniej jednak walka gigantów o klienta trwa w najlepsze.

fot. YouTube/TechGumbo