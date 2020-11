Edge z dwucyfrowym wynikiem

Ostatni raport

Z bazującej na kodzie Chromium przeglądarki Microsoftu korzysta ponad 10% internautów.

Październik, czyli koniec

Dane na temat popularności browserów za październik br. opublikowała firma NetMarketShare. Mało zaskakującą wiadomością jest to, że palmę pierwszeństwa dzierży Chrome. Przeglądarki Google'a używa 69,25% internautów korzystających z komputerów stacjonarnych i laptopów (spadek z 69,94% we wrześniu). Edge ma 10,22% zwolenników (wzrost z 8,84% we wrześniu). Na podium mieści się także Firefox (7,22% użytkowników w porównaniu z 7,19% we wrześniu).

Przeglądarka Microsoftu wyprzedziła Firefoksa pod względem popularności już w marcu bieżącego roku.

Warto podkreślić, że październikowe zestawienie opublikowane przez firmę NetMarketShare jest zarazem ostatnim raportem. Operatorzy platformy poinformowali, że ich system zbierania danych o oprogramowaniu zaczyna zawodzić ze względu na zmiany wprowadzane przez twórców browserów. NetMarketShare ma w przyszłości pojawić się znowu, ale już jako serwis badający trendy w handlu elektronicznym.

