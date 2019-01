Edimax BR-6428nS V5 - tani router z 4 trybami pracy

Model BR-6428nS V5 korzysta z najpopularniejszego standardu komunikacji bezprzewodowej: IEEE 802.11n, który jest również określany jako Wi-Fi 4. generacji. Oferuje on prędkość 300 Mbps w paśmie 2,4 GHz. Router wyposażono w 5 portów: 1 WAN RJ-45 10/100 Mbps oraz 4 LAN RJ-45 10/100 Mbps.

4 tryby pracy

Model BR-6428nS V5 może pracować w 4 trybach: routera, punktu dostępowego, ekspandera zasięgu i WISP. Bez względu na to, czy chcesz używać go po prostu jako routera do udostępniania Internetu, jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, ekspandera sygnału lub udostępniania bezprzewodowego połączenia internetowego przez Wi-Fi dla wszystkich urządzeń, wystarczy go podłączyć do środowiska sieciowego i wybrać odpowiedni tryb pracy za pomocą kreatora inteligentnej konfiguracji.

Prosta konfiguracja

BR-6428nS V5 ułatwia wykorzystanie różnych urządzeń cyfrowych do konfiguracji. Dzięki funkcji WPS Connect użytkownik może dodać urządzenia do sieci Wi-Fi za pomocą jednego przycisku. Instalacja odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, która umożliwia skonfigurowanie routera za pomocą iPada, tabletu, smartfona lub komputera.

Wydajne anteny

Wykorzystując dwie zewnętrzne anteny o stałym wzmocnieniu, BR-6428nS V5 może zwiększyć siłę sygnału i zasięg sieci Wi-Fi. Pomaga również wzmocnić przenikanie sygnału przez ściany i podłogi w całym domu lub biurze.

Sieć gości

Router BR-6428nS v4 umożliwia stworzenie sieci typu "Gość", która jest odizolowana od sieci podstawowej.

Cena i dostępność

Edimax BR-6428nS v4 pojawi się w polskiej sprzedaży w lutym 2019 roku. Jego cena będzie wynosiła 79 zł.