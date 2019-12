Edukacyjny Oscar trafił w ręce Polaków

Nagroda Reimagine Education Awards, zwana Edukacyjnym Oscarem, została przyznana poznańskiej firmie za opracowanie metody uczenia się, zapamiętywania i optymalizacji powtórek – SuperMemo.

Firma SuperMemo World powstała już w 1991 roku, kiedy to dwóch studentów Politechniki Poznańskiej postanowiło pomóc innym w przyswajaniu dat, definicji, nazw i nauki języków obcych. Chcieli oni, aby nauka stała się wygodna i efektywna. Opracowana przez nich metoda wpłynęła na rozwój kursów językowych, które obecnie zdobywają nagrody w różnych kategoriach. Teraz dołączyła do nich nagroda Reimagine Education Awards, przyznawana w tym roku w Centrum Królowej Elżbiety II w Londynie.

W rywalizacji wzięło udział 1500 firm, a nominowano 160 spośród nich. 10 grudnia 2019 r. wyłoniono zwycięzców w kategorii Science of Learning 2020 – nasze rodzime SuperMemo World zajęło pierwsze miejsce, MIT (Massachusetts Institute of Technology) – drugie, zaś Efficient Language Coaching LTD – trzecie.

Korzystając z aplikacji udostępnionych na portalu SuperMemo.com można uczyć się zarówno w trybie online, jak i offline. Synchronizacja kursów nie pociąga za sobą dodatkowych opłat, a katalog zawiera ponad 200 kursów.

W 2009 roku my również doceniliśmy SuperMemo. Metoda otrzymała od nas nagrodę w kategorii Cena/Jakość 2009. Wówczas pisaliśmy o firmie tak: „To produkt dla osób, które oprócz multimedialności lubią także naukę w tradycyjny sposób. Największą zaletą jest najbardziej rozbudowany system powtórek i utrwalania wiedzy, ale to coś, z czego SuperMemo słynie od lat. Polecamy go niezdyscyplinowanym. Program dopilnuje, czego trzeba się nauczyć i jakie lekcje powtórzyć, przy czym system jest tak opracowany, by zoptymalizować proces zapamiętywania" (PC Format 10/2009, „Płynnie mówić i rozumieć").

By przekonać się o tym, jak wysoka jest skuteczność nagrodzonej metody nauki, możecie skorzystać ze specjalnego kodu. Otrzymacie tym sposobem dwutygodniowy dostęp premium do ponad 200 kursów językowych. Wystarczy zarejestrować się na stronie SuperMemo.com, a następnie wybrać opcję Zrealizuj kod i wpisać: REIMAGINE2020.

fot. SuperMemo