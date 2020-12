Edycja dokumentów pakietu Office w Gmailu

Wprost w skrzynce

Dokumenty przygotowane za pomocą programów wchodzących w skład microsoftowego pakietu Office (Worda, PowerPointa i Excela) nie od dzisiaj można edytować za pomocą narzędzi składających się na zestaw biurowych aplikacji Google'a. Dotychczas należało je jednak zaimportować na firmowy Dysk i dopiero wtedy przetwarzać. Obecnie się to zmienia.

Kliknij załącznik

Gmail pozwoli użytkownikom edytować pliki Office'a wprost w skrzynce pocztowej. Po kliknięciu załącznika do listu zostanie on otworzony za pomocą pakietu Dokumenty, bez konieczności zapisywania pliku na Dysk (choć oczywiście wciąż da się to zrobić). Zmieniony plik będzie zatem łatwiej odesłać nadawcy albo przekazać innym odbiorcom

Google stara się również usprawnić przetwarzanie plików pakietu Office w Dokumentach: firma przygotowała konwerter, który pomaga w importowaniu makr z Excela do Arkuszy.

fot. Google