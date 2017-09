Egreat A5 - potężny odtwarzacz multimedialny

Egreat A5 zapewnia odtwarzanie wideo w rozdzielczości 4K UltraHD 60Hz z HDR10. Wspiera sprzętowe odtwarzanie niemal wszystkich formatów wideo, łącznie z HEVC/H.265 4K 10bit przy przetwarzaniu sygnału wideo z przepływnościami do 250 Mbps. Jest to ważne szczególnie przy odtwarzaniu plików o wysokiej przepływności z najnowszych kamer konsumenckich. Dzięki temu Egreat A5 staje się jednym z najbardziej wydajnych, obok produktów firmy HiMedia i Zidoo, odtwarzaczy na rynku.

Wspiera automatyczne dostosowywanie pomiędzy klatkażem 23.976 / 29.970, co przekłada się na płynne odtwarzanie wszystkich formatów wideo. Współpracując z telewizorami i treściami wideo HDR, pozwoli zapewnić obraz o szerokim zakresie tonalnym oraz głębokiej czerni, a przez to bardziej realistyczny, jaśniejszy i szczegółowy. A5 odtwarza także obrazy płyt Blu-Ray i DVD z pełnym menu, zarówno w domyślnym odtwarzaczu, jaki i w KODI - Vidon XBMC. Wspierane są zarówno pliki BDJ 1.0/1.2/2.0, 3D/2D, jak i 4K BD-ISO. Urządzenie wspiera również wybrane serwisy VOD i pozwala na korzystanie z YouTube z funkcją castowania (po zainstalowaniu dodatkowej aplikacji).

A5 zastąpi starsze wersje systemu Android TV w telewizorach oraz uzupełni najnowsze, które nie oferują zaawansowanych możliwości odtwarzania. Warto dodać, że odtwarzacz A5 obsługuje także wszystkie formaty dźwięku przestrzennego 7.1 HD-Audio, w tym Atmos, DTS:X, DTS-HD i True-HD, zarówno downmix i passthrough.

Egreat A5 wykorzystuje system operacyjny Android w wersji 5.1 Lollipop z interfejsem dostarczonym jako nakładka producenta. Otrzymujemy pełny dostęp do sklepu Google Play, przeglądarki internetowej i aplikacji biurowych, społecznościowych, gier 2D/3D czy multimedialnych. Dzięki nim urządzenie zmienia się w pełnoprawny mini komputer. Interfejs Egreat oferuje przeglądanie oraz odtwarzanie plików zarówno z lokalnych, podłączonych do urządzenia nośników danych, jak i źródeł sieciowych SMB, NFS czy uPnP. W oprogramowaniu znajdziemy dostęp do informacji o filmie, ustawienia telewizora, opcje wyświetlania napisów, regulację dźwięku i obrazu. W tych ostatnich niezastąpione będzie wsparcie silnika Imprex 2.0. Wszystkie funkcje i pełną obsługę dekodowania sprzętowego audio oraz wideo uzyskujemy zarówno w fabrycznej aplikacji do odtwarzania, jak i w preinstalowanej na urządzeniu, zmodyfikowanej wersji KODI, nazwanej Vidon XBMC, bazującej na Kodi 16.1.

Mimo iż Vidon XBMC to płatne oprogramowanie, nabywca odtwarzacza A5 otrzymuje je bez opłat wraz z licencją na 10 lat. Vidon XBMC - w odróżnieniu od darmowego KODI - odtwarza programowo pełne menu Blu-Ray oraz umożliwia programową realizację funkcji pass-through dźwięku przestrzennego, w tym HD audio, bez korzystania z programowej funkcji wrappera, jak robią to konkurencyjne odtwarzacze HiMedia i Zidoo.

Za płynną pracę i efektywną obsługę treści multimedialnych odpowiada w Egreat A5 chipset HiSilicon Hi3798CV200, zaprojektowany specjalnie do odtwarzania wideo w najwyższej jakości obrazu. To obecnie jeden z najmocniejszych układów na rynku, stosowany dotychczas wyłącznie w produktach HiMedia. Egreat A5 Pro posiada 2GB wbudowanej pamięci RAM DDR3 oraz 8GB pamięci flash eMMC. Złącze SATA, trzy porty USB (1x 3.0, 1x 2.0) oraz slot na karty microUSB pozwalają znacznie zwiększyć zasoby lokalnej pamięci do przechowywania plików multimedialnych. Szybki port LAN Gigabit Ethernet lub antena łącza bezprzewodowego dual-band WiFi AC (2.4GHz/5GHz) zapewniają wydajne połączenie z zasobami sieciowymi - lokalnymi lub internetowymi, niezbędne w realizacji funkcji NAS w urządzeniu.

A5 obsługuje również Miracast i Airplay, a także odtwarzanie materiałów przez protokół DLNA z innych urządzeń sieciowych. Wyjścia audio to cyfrowe Toslink, optyczne i koaksjalne, jak i analogowe 2x RCA. Złącze HDMI jest w standardzie 2.0a dla pełnego wsparcia standardów 4K z HDR i pełnej kompatybilności z najnowszymi telewizorami i amplitunerami kina domowego.

Obudowa wykonana jest z aluminium, dzięki czemu gwarantuje bardzo dobre odprowadzanie ciepła. Z przodu obudowy otrzymujemy czytelny wyświetlacz LED zaś na górze urządzenia widoczne jest podświetlane logo producenta. W zestawie znajduje się także wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z możliwością programowania przycisków funkcyjnych. Możliwe jest również sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych z systemem Android, poprzez aplikację CetusPlay. Na akcesoria składa się ponadto kabel HDMI, AV 3xRCA, SATA oraz standardowy zasilacz i antena Wi-Fi. Wygodnym rozwiązaniem będzie wyposażenie odtwarzacza w dodatkowy kontroler typu AirMouse z czujnikiem żyroskopowym i klawiaturą QWERTY(Deluxe, MGP-811 lub V5). Dodatkowo, możliwości KODI można rozbudować poprzez instalację odpowiednich wtyczek audio i wideo (opcja dostępna w wersji z usługą SET TOP BOX).

Cena detaliczna Egreat A5 w wersji podstawowej wynosi tylko 679 zł brutto. Wersja SET TOP BOX kosztuje 709 zł brutto.