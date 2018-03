Egreat A8 – multimedialny odtwarzacz z funkcją dysku sieciowego

Egreat A8 bez problemu odtworzy najbardziej wymagające pliki wideo w rozdzielczości 4K UltraHD z HDR10. Wspiera również sprzętowe odtwarzanie niemal wszystkich formatów wideo, łącznie z HEVC/H.265 10bit (4K@60Hz) oraz H.264 (4K@30Hz). Świetnie radzi sobie z plikami wideo w wysokiej jakości i z przepływnościami do nawet 250 Mbps. Jest to ważne szczególnie przy odtwarzaniu plików o wysokim bitrate z najnowszych kamer konsumenckich z obrazem 10 bitowym. Odtwarzacz automatycznie dostosuje również liczbę zastosowanych w filmie klatek na sekundę: 23.976 / 29.970, co umożliwi płynne odtwarzanie wszystkich formatów wideo. Pliki z obrazami płyt Blu-Ray 4K i DVD z uproszczonym menu, nie stanowią najmniejszego problemu dla Egreata A8, zaś współpraca z najnowszymi telewizorami przy odtwarzaniu treści wideo w jakości HDR zapewnia obraz o szerokim zakresie tonalnym oraz głębokiej czerni, a przez to bardziej realistyczny, jaśniejszy i szczegółowy. Odtwarzacz z powodzeniem będzie współpracował również z aplitunerami kina domowego i pozwoli na dekodowanie dźwięku przestrzennego HD-Audio, w tym Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD i True-HD, zarówno downmix i passthrough. Prawdziwą gratką dla melomanów będzie możliwość odtwarzania plików DSD po złączu USB, w tym DSD64/DSD128/DSD256 bez utraty jakości, a także FLAC w formacie do 24bit/192kHz. Do samego odtwarzania plików wymagana jest instalacja aplikacji USB Audio Player Pro ze sklepu Google Play oraz podłączenie Egreat A8 do - kompatybilnego z DSD - DACa sygnału audio USB na analogowy.

Za płynne odtwarzanie treści 4K odpowiada chipset HiSilicon Hi3798C V200, jeden z najlepszych układów na rynku, zaprojektowany specjalnie do odtwarzania wideo w najwyższej jakości obrazu. Egreat A8 posiada 2GB wbudowanej, szybkiej pamięci RAM DDR3 oraz 8GB pamięci flash eMM, dwa porty USB (3.0 i 2.0) i kieszeń na dysk HDD 3,5". Szybki port LAN Gigabit Ethernet lub łącze bezprzewodowe WiFi 2.4GHz zapewniają wydajne połączenie z zasobami sieciowymi - lokalnymi lub internetowymi, a także sprawną realizację funkcji NAS. Egreat A8 obsługuje również technologie transmisji bezprzewodowej Miracast i Airplay, a także odtwarzanie materiałów przez protokół DLNA z innych urządzeń sieciowych. Wyjścia audio to złącza optyczne i koaksjalne, a także analogowe 2x RCA. Złącze HDMI posiada standard 2.0a i oferuje pełną obsługę sygnału 4K z HDR i zgodność z najnowszymi telewizorami i amplitunerami kina domowego.

Egreat A8 korzysta z systemu operacyjnego Android 5.1 Lollipop z bardzo intuicyjnym i wygodnym interfejsem EGUI w języku polskim. System zapewnia pełen dostęp do platformy Google Play, przeglądarki internetowej i tysięcy aplikacji biurowych, społecznościowych czy multimedialnych, jak YouTube (również 4K z możliwością castowania po zainstalowaniu dodatkowej aplikacji), Spotify, Tidal czy do wybranych serwisów VOD. Wersja 5.1 systemu Android - mimo iż nie najnowsza - zapewnia większą stabilność i funkcjonalność urządzenia, a także zgodność z kodekami i formatami plików audio-wideo. Interfejs użytkownika jest przy tym bardzo przyjazny i łatwy obsłudze. Przeglądanie plików z zasobów sieciowych takich, jak SMB, NFS czy uPnP lub też nośników danych podłączonych bezpośrednio do urządzenia, nie stanowi żadnego problemu nawet dla początkujących. W oprogramowaniu znajdziemy również dostęp do różnych, dodatkowych funkcji takich, jak informacje o filmie, ustawień telewizora, opcji wyświetlania napisów, regulacji dźwięku i obrazu. W tych ostatnich niezastąpione będzie wsparcie silnika Imprex 2.0. Wszystkie funkcje i pełną obsługę dekodowania sprzętowego audio oraz wideo uzyskujemy zarówno w fabrycznej aplikacji do odtwarzania, jak i w preinstalowanej na urządzeniu, zmodyfikowanej wersji KODI, nazwanej Vidon XBMC, bazującej na Kodi 16.1, którą otrzymujemy z 10-letnią licencją. KODI Vidon - w przeciwieństwie do ogólnodostępnej aplikacji ze sklepu Play - umożliwia programową realizację funkcji passthrough dźwięku przestrzennego, w tym HD audio, oraz zapewnia pełne wsparcie odtwarzania 4K@60Hz 10 bit oraz obrazów BDMV i BD ISO bez korzystania z programowej funkcji wrappera, jak robią to konkurencyjne odtwarzacze HiMedia i Zidoo.

Obudowa Egreat A8 jest w całości wykonana z aluminium i posiada aktywne, inteligentne oraz bardzo ciche chłodzenie. Zapewnia ono właściwe odprowadzenie ciepła nawet z zamontowanym dyskiem HDD. Z przodu obudowy znajduje się duży, czytelny wyświetlacz LED, a na bocznej ściance znajdziemy kieszeń na dysk twrdy 3,5". W zestawie znajduje się wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z możliwością programowania przycisków funkcyjnych. Możliwe jest również sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych z systemem Android/iOS, poprzez aplikację CetusPlay. Na akcesoria składają się ponadto przewody HDMI i AV oraz standardowy zasilacz. Wygodnym rozwiązaniem będzie wyposażenie odtwarzacza w dodatkowy kontroler typu AirMouse z czujnikiem żyroskopowym i klawiaturą QWERTY (Deluxe, MGP-811, V5 lub V6). Dodatkowo, możliwości KODI można rozbudować poprzez instalację odpowiednich wtyczek audio i wideo (opcja dostępna w wersji z usługą SET TOP BOX).

Cena detaliczna Egreat A8 w wersji podstawowej wynosi 957 zł brutto. Wersja SET TOP BOX kosztuje 30 złotych więcej. W ofercie dostępne są pozostałe modele Egreat - A5 bez kieszeni na dysk, A10 z kieszenią na dysk HDD 3,5" i portem RS232 oraz wersja A11 z dedykowanym dla audio, dodatkowym wyjściem HDMI.