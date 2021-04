Ekologiczna aktualizacja Map Google’a

Tankuj najtaniej

Google rozbudowuje swoją aplikację mapową o funkcje bardzo przydatne dla kierowców. Pierwszą z nich będzie możliwość sprawdzenia cen paliwa na stacjach benzynowych. Wiele zależy przy tym od właściciela stacji. Obecnie niewiele punktów udostępnia ceny w aplikacji, co jednak powinno ulec z czasem zmianie.

Z usługi możemy korzystać na dwa sposoby. Pierwszy to wyświetlenie pobliskich stacji. Jeżeli placówka wprowadziła ceny do systemu, po wybraniu stacji na mapie wyświetli się cennik. Usługa pozwala też wyszukać po nazwie konkretną stację i typ paliwa, by poznać stawkę w miejscach, gdzie tankujemy najczęściej. Na razie nie można niestety porównywać bezpośrednio kwot i wyszukiwać w ten sposób najtańszych stacji. Możliwe jednak, że zmieni się to w momencie, gdy aktualizacja trafi do wszystkich użytkowników. Obecnie mogą z niej korzystać jedynie wybrani, a Google planuje stopniowo rozszerzać grupę testową.

Nawigacja w trybie eko

To niejedyna zmiana, która pozwoli nam oszczędzić na benzynie. Nowy algorytm wyboru dróg ma sprawić z kolei, że pod dystrybutorem będziemy mogli pojawiać się rzadziej. Podczas włączania nawigacji, kierowcy oprócz najkrótszej/najszybszej drogi będą mogli wybrać też najbardziej ekologiczną trasę. Mapa weźmie pod uwagę limity prędkości, czasy postojów czy nachylenie i określi trasę przejazdu zoptymalizowaną pod kątem zużycia jak najmniejszej ilości paliwa.

Inne większe zmiany pojawią się w mapach Google’a już wkrótce. Kolejnym krokiem jest silniejsze zintegrowanie aplikacji z komunikacją miejską. Podczas nawigowania pieszych mapy będą częściej zachęcać do korzystania z transportu publicznego. Droga do celu będzie od przede wszystkim czytelniej zobrazowana. Zobaczymy listę etapów podróży, czasy oczekiwania na przystankach, a zmiana środka transportu zostanie sygnalizowana zmieniającym się kolorem ścieżki. Wszystkie nowości mają na celu promować ekologiczny styl życia.

fot. Pixabay