Ekologiczny smartfon Fairphone 3 już w październiku

W sprzedaży pojawiła się trzecia generacja urządzenia o nazwie Fairphone. Jest to smartfon przeznaczony dla osób, którym leży na sercu troska o środowisko. Składa się z komponentów, które można łatwo wymienić, a zużyte części poddać recyklingowi. Ale nazwa "ekologiczny" oznacza jeszcze jedno: producent zapewnia, że wszystkie osoby uczestniczące w pracach nad tym modelem otrzymały odpowiednie wynagrodzenie, a żadna nie była narażona na niebezpieczeństwo.



Fairphone 3 to tak naprawdę sześć nowych modułów, połączonych w jedno urządzenie. Pod maską smartfona znajdziemy procesor Snapdragon 632, 4 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki. Ekran ma przekątną 5,65 cala i rozdzielczość Full HD+ (o proporcjach 18:9). Do tego otrzymujemy baterię o pojemności 3000 mAh, obsługę NFC oraz Androida Pie na pokładzie. Na pleckach znajdziemy kamerę 12 Mpix.

Specyfikacja może nie robi dużego wrażenia, ale w przypadku tej firmy chodzi o coś innego. Twórcy chwalą się, że metale wykorzystane w produkcji ekologicznego gadżetu, takie jak wolfram czy miedź, pochodzą z odzysku. To telefon dla tych, którzy za troskę o środowisko są w stanie zapłacić 450 euro. Minus 40 euro zniżki, którą można otrzymać za oddanie starego smartfona do recyklingu. Wysyłka telefonów ruszy w październiku.

fot. Fairtrade