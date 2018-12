Ekosystem HDR10+ rozwija się

Nowe partnerstwa z firmami oferującymi zróżnicowane usługi i produkty - od streamingu internetowego i usług związanych z treścią po półprzewodniki - zapewnią odbiorcom dostęp do większej ilości realistycznych materiałów. Rozwój programu potwierdza także coraz większy wpływ technologii HDR10+ na różne segmenty rynku.

HDR10+ to stworzona przez Samsung nowa technologia i standard przetwarzania obrazu. Dzięki optymalizacji poziomów jasności i kontrastu dla każdej sceny, a także rozjaśnieniu obszarów jasnych i przyciemnieniu ciemnych, obraz jest jeszcze bliższy rzeczywistości. Standard jest rozwijany przez firmę Samsung we współpracy z 20th Century Fox i Panasonic.

Współpraca z nowymi dostawcami treści przyniesie widzom dostęp do większej ilości treści prezentowanych w żywych i realistycznych kolorach. Rakuten TV, europejska platforma streamingu online, zacznie oferować treści HDR10+ w pierwszej połowie przyszłego roku. Z kolei MEGOGO, jeden z największych dostawców usług OTT/VOD w Europie Wschodniej i Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP), kończy obecnie proces licencjonowania HDR10+, co oznacza, że przyjęcie tego standardu jest już oficjalne.

MEGOGO planuje udostępnić na swojej platformie treści HDR10+, które będą odbierane na wszystkich urządzeniach Samsung Smart TV. Także ARSPRO, którego siedziba znajduje się w Moskwie, wdrożył technologię HDR10+, w tym wykorzystanie dynamicznych metadanych. Firma z powodzeniem zremasterowała kilka pierwszych programów w tym standardzie. Natomiast 3 grudnia br. największy rosyjski serwis OTT/VOD - ivi - po raz pierwszy zaprezentował w HDR10+ pięć europejskich seriali. Odbiorcami byli użytkownicy Samsung Smart TV w Rosji i regionie WNP.

W 2017 roku Samsung uruchomił także usługę streamingu wideo premium z Amazon, dzięki czemu Prime Video stało się pierwszą platformą, która umożliwia dostarczanie wszystkich treści 4K (UHD) w HDR10+. W 2018 r. firma Amazon zintegrowała obsługę HDR10+ z Amazon Fire TV Stick 4K. Inny partner HDR10+, Warner Bros Home Entertainment, stworzył już ponad 70 tytułów zgodnych z HDR10+, a oferta dystrybucji cyfrowej w tym standardzie na początku przyszłego roku ma przekroczyć 100 pozycji.

Samsung rozwija również partnerstwa z dużymi producentami procesorów do smartfonów. Qualcomm, amerykański dostawca półprzewodników i urządzeń telekomunikacyjnych oraz członek sojuszu HDR10+, ogłosił niedawno, że technologia ta będzie obsługiwana w nowym chipsecie Snapdragon 855. Także firma ARM, która współpracowała już z Samsung w zakresie Systemu LSI, dołączy do sieci HDR10+, dodatkowo zwiększając znaczenie tego standardu w kategorii urządzeń przenośnych.

Ponadto w grudniu Samsung planuje rozpocząć budowę nowego centrum HDR10+ w Chinach we współpracy z TIRT, krajowym centrum badań i inspekcji chińskiej elektroniki użytkowej. Z założenia centrum będzie pomagać chińskim producentom telewizorów, w tym Hisense, TCL i Konka, w uzyskaniu dostępu do procedury certyfikacyjnej, co z kolei przyspieszy ekspansję ekosystemu HDR10+. Chińskie centrum będzie już czwartym takim ośrodkiem po placówkach w Korei, Japonii i USA, które zostały otwarte na początku tego roku.