Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed trojanem Emotet

Obecnie największym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa jest zdaniem ekspertów trojan o nazwie Emotet. Aplikacja została wykryta już kilka lat temu, teraz jednak zauważono znaczący wzrost liczby ataków z jej wykorzystaniem. Ponadto przestępcy opracowali nową metodę wykorzystywania wirusa do przejęcia kontroli nad routerem.

Wystarczy otworzyć przesłany nam emailem zainfekowany dokument tekstowy, by umożliwić szkodnikowi dostanie się poprzez sieć do komputerów. Metoda ta pozwala wirusowi rozprzestrzeniać się nawet pomimo podziału sieci na segmenty.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zalecają, by używać silnych haseł do sieci. W tej chwili jest to najskuteczniejsza droga powstrzymania wirusa, który po zainfekowaniu komputera wyszukuje z pomocą odpowiedniego modułu podłączone do komputera urządzenia WiFi, a następnie – poprzez złamanie hasła – próbuje dostać się do nich. Korzysta w tym celu z zaimplementowanej przez hakerów listy najpopularniejszych kluczy, po prostu wprowadzając je po kolei. Odpowiednio silne zabezpieczenie powinno więc bez trudu ochronić sieć przed wizytą niechcianego gościa. Skuteczność Emotet jest w dużej mierze wynikiem lenistwa użytkowników.

fot. Pixabay