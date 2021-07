Eksperyment z kryptowalutami zagrożeniem dla jeziora polodowcowego

Rzeczywista cena

Napędzana paliwem kopalnym elektrownia Greenidge Generation’s (położona obok Dresden w stanie Nowy York) to jeden z największych prywatnych obiektów związanych z kryptowalutami. Wytwarzana w niej energia elektryczna jest wykorzystywana do wydobywania bitcoinów. Choć nowy właściciel elektrowni, firma Atlas Holding, w 2014 roku przekształciła ją w elektrownię gazową (początkowo używano węgla, a renowacja pochłonęła 60 milionów dolarów), nie zmienia to faktu, że ma ona bardzo negatywny wpływ na środowisko.

Działalność elektrowni przyczyniła się do znacznego wzrostu temperatury pobliskiego jeziora polodowcowego Seneca, powstałego około 12 tysięcy lat temu. Jest to efekt zrzucania do akwenu gorącej wody, wykorzystywanej jako chłodziwo. Właściciele elektrowni mają pozwolenie na zrzut 135 milionów galonów podgrzanej wody dziennie. Osoby mieszkające w pobliżu Seneki twierdzą, że wchodząc do jeziora można poczuć się jak w wannie z hydromasażem. Dawniej woda była bardzo zimna.

Użyteczność kontra ekologia

Negatywny wpływ elektrowni na jezioro był zauważalny już wcześniej, jeszcze gdy jednostka zasilała okoliczne domy. Ostatecznie została jednak po wyłączeniu sprzedana, a mieszkańcy pobliskich miejscowości pozyskują już prąd z innych źródeł. Teraz więc Greenidge Generation’s stała się dla nich wyłącznie źródłem utrapienia.

Zarządzająca obiektem korporacja Atlas Holdings do lutego 2021 roku zbudowała sieć tysiąca platform wydobywczych napędzanych energią produkowaną przez elektrownię. W rezultacie powstało już ponad 1100 bitcoinów. Łącznie firma dysponuje mocą 106 MW, ale górnictwo póki co nie jest prowadzone na pełnych obrotach. Działalność firmy wiąże się obecnie z produkcją ponad 640 ton dwutlenku węgla rocznie. Po odnowieniu elektrowni, zanieczyszczenie NO x w rejonie wzrosło z kolei dziesięciokrotnie. Kiedy firma zdecyduje się wykorzystywać całą moc na potrzeby wirtualnego górnictwa, emisja CO 2 przekroczy milion ton. Jedyną wymierną korzyścią dla mieszkańców jest więc powstawanie nowych miejsc pracy.

Dobitny przykład

Cała sytuacja pokazuje jak wielki wpływ na środowisko może mieć nawet wybór środka płatniczego. O negatywnym oddziaływaniu bitcoina na otoczenie wiemy już od dawna, jednak w tym przypadku widać, jak ważne jest korzystanie przez górników z odnawialnych źródeł energii. Z wartego początkowo niewiele więcej od pizzy eksperymentu, bitcoin zamienił się w ogromny, niszczycielski dla środowiska przemysł – i trzeba go w porę opanować.

Dziś Senekę wciąż cechuje co prawda bardzo czysta woda i spora populacja pstrąga jeziornego, ale trwałe zmiany klimatu mogą sprawić, że ryby za jakiś czas całkowicie znikną. Przede wszystkim dlatego, że w zimnej wodzie rozpuszcza się więcej niezbędnego rybom do życia tlenu. Wzrost temperatury może prowadzić też do zakwitu glonów i ograniczania dostępu światła. Gdy wszystko to pójdzie za daleko, na krok wstecz może być już za późno.

fot. Wikipedia, Shuvaev (jezioro Seneca w Dresden, stan Nowy York)