Electrolux Ergorapido – bardziej wydajne odkurzanie

Wybierając sprzęt sprzątający do naszego domu stajemy przed wieloma wyzwaniami - nie tylko ceny i jakości. Zwracamy także uwagę na efektywność, szybkość działania oraz łatwość użycia. Firma Electrolux ponad 10 lat temu wprowadziła na rynek proste i skuteczne rozwiązanie ułatwiające natychmiastowe czyszczenie - odkurzacz Ergorapido. Stale rozwijana technologia podąża za zwiększającymi się potrzebami użytkowników i zaskakuje dokładnością. Dlatego szwedzki producent sprzętu AGD ma dla swoich użytkowników kolejną odsłonę tego bezprzewodowego odkurzacza.



Najnowsza wersja odkurzaczy Ergorapido wyposażona jest w baterię litową HD Lithium TurboPower optymalizującą pracę, dzięki czemu możliwe jest odkurzanie aż do 45 minut bez konieczności ładowania urządzenia. Ułatwi

to natychmiastowe czyszczenie i zapewni większą elastyczność oraz dotarcie do większej liczby trudno dostępnych miejsc. Dzięki cyklonowemu systemowi separacji kurzu, dwóm ustawieniom prędkości zarówno na dywanie, jak i na twardej podłodze, Ergorapido jest gotowe na wszystkie wyzwania, jakie przed nim postawisz. Odkurzacz wyposażono także w podświetlenie LED DustSpotter.



- Ergorapido jest jednym z najlepiej sprzedających się odkurzaczy bezprzewodowych na świecie, a fani tego nowatorskiego urządzenia czyszczącego z radością odbiorą ulepszenia, jakie wprowadziliśmy w najnowszej wersji. Udało nam się stworzyć bardziej wydajną baterię i wydłużyć czas pracy do 45 minut. Jak zawsze projektanci Electrolux pamiętali również o designie. Dobór kolorów odkurzacza sprawi, że nie tylko najwyższej jakości technologia, ale także wygląd urządzania zadowoli najbardziej wymagających użytkowników - powiedziała Kamila Cap, Brand Marketing Manager HC & SDA.



Odkurzacz Ergorapido sprawdza się równie dobrze w odkurzaniu dużych powierzchni, jak i trudno dostępnych i nieco nietypowych miejsc. Łatwo odłączany moduł ręczny pozwala bez wysiłku odkurzyć blat kuchenny, powierzchnie mebli lub wnętrze samochodu. Dzięki ssawce Performance Pro odkurzacz radzi sobie także z zabrudzeniami na różnych nawierzchniach. Dużym ułatwieniem w codziennych porządkach jest także technologia BrushRollClean, dzięki której za jednym naciśnięciem przycisku w szybki i prosty sposób wyręczy z konieczności usuwania włosów i sierści zwierząt ze szczotki.



Szczególną wagę do czystości na najwyższym poziomie przykładają osoby, które borykają się z alergią na kurz lub roztocza, od których roi się w zamkniętych pomieszczeniach. Doskonałym rozwiązaniem dla takich osób jest model Ergorapido, EER7ALLRGY zaopatrzony w specjalną ssawkę Bed Pro z promieniami UV, która umożliwia dokładne usuwanie kurzu i bakterii z mebli i tkanin. Dodatkowo, odkurzacz posiada certyfikat BAF - Brytyjskiej Fundacji Antyalergicznej.



Sugerowana cena detaliczna odkurzacza Electrolux Ergorapido EER7ALLRGY to 1299 zł.