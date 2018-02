Elektryczna hulajnoga z Androidem

Hulajnoga z nawigacją i elektroniczną blokadą

Elektryczna hulajnoga ARCHOS Citee Connect oparta została na aluminiowej ramie, którą dla wygody można składać do pozycji transportowej. Koła mają 8,5 cala średnicy, są odporne na przebicie, a zastosowana w nich mieszanka gumy ma podwyższoną odporność na ścieranie. Pojazd waży 13 kg i dzięki silnikowi o mocy 350 W może rozpędzić się do 25 km/h. Maksymalny udźwig Citee Connect to 100 kg. Pojazd może przejechać na jednym ładowaniu od 18 do 22 km, a drogę przed nim oświetlają zintegrowane diody LED. Czas ładowania baterii wynosi od 2 do 3 godzin.

ARCHOS Citee Connect wyróżnia zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku e-pojazdów. Hulajnoga wyposażona została w mechanizm częściowego odzyskiwania energii podczas hamowania, sterowaną elektronicznie blokadę parkingową oraz w pełni funkcjonalną nawigację z modułem GPS. Będący sercem pojazdu komputer, daje użytkownikowi dostęp m.in. do usług Google, a dedykowana aplikacja mobilna pozwala na użyczenie pojazdu innym członkom rodziny lub znajomym.

W kierownicy został osadzony panel kontrolny z dotykowym, 5-calowym ekranem IPS o jasności 350 nitów, pozwalającym na komfortową obsługę hulajnogi nawet w pełnym słońcu. Wyświetlacz chroniony jest przed uszkodzeniem przez szkło Gorilla Glass, a podzespoły zamknięto w obudowie chroniącej przed deszczem i odpornej na trudne warunki atmosferyczne. Całość pracuje pod kontrolą najnowszej edycji systemu Google - Android 8.0 Oreo.

ARCHOS Citee oraz Citee Power

Poza flagowym modelem Citee Connect, ARCHOS zdecydował się na stworzenie dwóch dodatkowych wariantów swojej najnowszej elektrycznej hulajnogi. Pierwszym z nich jest ARCHOS Citee - lżejszy model, wyposażony w 8-calowe koła, pozbawiony tarczowych hamulców i o maksymalnym zasięgu 12 km.

Do sprzedaży trafi również ARCHOS Citee Power, a więc pojazd na platformie flagowego Citee Connect, dedykowany dla użytkowników, którzy nie potrzebują zaawansowanych funkcji „smart". Model Citee Power pozbawiony jest komputera pokładowego z Androidem, natomiast wszystkie pozostałe elementy jego specyfikacji odpowiadają tym w modelu Citee Connect. Hulajnoga waży 13 kg, ma 8,5-calowe koła i zapewnia zasięg do 22 km.

Ceny i dostępność

Elektryczne hulajnogi z serii ARCHOS Citee zostaną zaprezentowane po raz pierwszy na targach MWC 2018 w Barcelonie, w dniach 27 lutego - 1 marca. Modele Citee oraz Citee Power zadebiutują na rynku europejskim w kwietniu - ich ceny będą się zaczynać od 399,99 Euro. Flagowy ARCHOS Citee Connect z Androidem trafi do sprzedaży latem, a jego cena premierowa wyniesie 499,99 Euro.