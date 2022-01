Elektryczny mercedes pojedzie dalej

Tysiąc kilometrów na jednym ładowaniu

W poniedziałek, 3 stycznia, koncern Daimler (który 1 lutego zmieni nazwę na Mercedes-Benz), zademonstrował prototyp pojazdu VISION EQXX. Jest to samochód elektryczny, który według producenta przejedzie po naładowaniu akumulatorów ponad 1000 km. Oznacza to zużycie energii elektrycznej na poziomie około 10 kWh (kilowatogodzin) na 100 km. Jest to wartość znacznie niższa niż u konkurenta Daimlera – Tesli, której Model S 60 zużywa 18,1 kWh.

Daimler deklaruje, że pewne elementy z VISION EQXX znajdą się w ciągu najbliższych lat w innych pojazdach. Nie wiadomo jednak, kiedy będzie można kupić samochód zdolny do pokonania dystansu 1000 km na jednym ładowaniu akumulatorów.

Markus Schaefer, dyrektor techniczny Daimlera, powiedział, że osiągi elektrycznych mercedesów z nowym typem akumulatora powinny zakończyć problemy nabywców związane z zasięgiem e-samochodów.

fot. Mercedes-Benz