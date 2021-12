Elon Musk „Człowiekiem Roku" magazynu „Time"

Za całokształt

Tytuł „Człowieka Roku" jest przyznawany przez amerykański magazyn od 1927 r. Kryterium, na podstawie którego zostaje się uhonorowanym tą prestiżową nagrodą, jest proste: „Człowiek Roku" to „osoba lub osoby, które najbardziej zmieniły nasze życie, na lepsze lub gorsze, oraz uosabiają to, co było w roku najważniejsze". Tytułem tym zostali uhonorowani m.in. Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Martin Luther King Jr., Jan Paweł II czy Mark Zuckerberg albo założyciel Amazona Jeff Bezos. W tym roku do grona laureatów dołączył Elon Musk.

Najbogatszy człowiek na świecie (według rankingu Bloomberga jego majątek jest szacowany na 254 mld dolarów), założyciel i dyrektor zajmującej się badaniem kosmosu SpaceX, szef Neuralinka, firmy neurotechnologicznej eksperymentującej z wszczepialnych interfejsów mózg-maszyna, mieszka obecnie w mobilnym, kompaktowym domku o powierzchni 35 metrów kwadratowych i wyprzedaje swoją fortunę. Jeździ skonstruowanym przez siebie elektrycznym samochodem, który prawie nie potrzebuje kierowcy, i przenosi się na Marsa. Budzi mnóstwo kontrowersji: jest nazywany klaunem i geniuszem, wizjonerem i oszustem, showmanem i chamem, bestią i humanistą.

Edward Felsenthal, redaktor naczelny pisma, uzasadnił wybór redakcji w taki sposób: – Za tworzenie rozwiązań w czasach kryzysu egzystencjalnego, za ucieleśnienie możliwości i niebezpieczeństw epoki tytanów technologii, za napędzanie najbardziej śmiałych i destrukcyjnych przemian w społeczeństwie, Elon Musk jest „Człowiekiem Roku 2021" magazynu „Time".

fot. Time