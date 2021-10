Elon Musk chce dostarczać szybki internet na pokłady samolotów

Sieć satelitów Starlink pierwotnie została umieszczona na orbicie, by zapewnić dostęp do internetu odległym zakątkom świata. We wrześniu br. grupa naukowców ogłosiła, że sygnały wysyłane przez satelity firmy SpaceX mogą służyć jako system nawigacji, dokładniejszy i bezpieczniejszy niż GPS.

Teraz Elon Musk w opublikowanym tweecie potwierdził, że chce wykorzystać sieć Starlink w celu dostarczania szybkich połączeń internetowych (o prędkości rzędu pół gigabita na sekundę i niskich opóźnieniach) na pokłady samolotów. Już rozmawia z liniami lotniczymi na ten temat.

Do you have any plans to make Starlink available on any airlines?