Elon Musk jest już bogatszy od Billa Gatesa

Zainteresowanie Teslą

Dzięki ogromnemu zainteresowaniu marką Tesla, Elon Musk wciąż pnie się w górę w rankingach najbogatszych ludzi na świecie. Tylko w 2020 roku wartość jego majątku wzrosła aż 5 razy. Tak dobre wyniki pozwoliły mu prześcignąć Billa Gatesa w opublikowanym przez Bloomberga rankingu najbogatszych ludzi świata.

Majątek założyciela Tesli jest obecnie szacowany na 128 miliardów dolarów. Tym samym awansował on na drugie miejsce rankingu. Jeszcze na początku roku znajdował się na 35. pozycji. Wzrost wyceny akcji Tesli przyczynił się nie tylko do pomnożenia majątku biznesmana. Sama spółka jest wyceniana na 495 miliardów dolarów, dzięki czemu stała się największym koncernem motoryzacyjnym na świecie. Druga w rankingu Toyota warta jest 200 miliardów dolarów.

Niezmienny lider

Najbogatszym człowiekiem na świecie wciąż pozostaje Jeff Bezos, założyciel spółki Amazon. Jego majątek wyceniono na 183 miliardy dolarów. Do tego poziomu szefowi Tesli sporo więc jeszcze brakuje, choć przy obecnym tempie wzrostu nie jest to wynik niemożliwy do osiągnięcia. Swoje notowania w tym roku mocno poprawił też Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, którego majątek oszacowano na 102 miliardy dolarów.

fot. Wikipedia (JD Lasica)