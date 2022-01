Elon Musk złożył studentowi propozycję (nie) do odrzucenia

Konto @ElonJet niepokoi Elona Muska

Jack Sweeney to uzdolniony technicznie student, który założył na Twitterze konto Elon Musk's Jet (@ElonJet). Służy ono do śledzenia prywatnego odrzutowca Muska na podstawie publicznie dostępnych danych. Na Twitterze przekazywane są zdobyte informacje o miejscach i czasie startu i lądowania samolotu.

To zaniepokoiło bajecznie bogatego biznesmena, który zaczął się obawiać o swoje bezpieczeństwo. W listopadzie zeszłego roku zwrócił się do młodego człowieka z propozycją układu: za 5000 dolarów miałby on zrezygnować ze śledzenia samolotu.

Sweeneya ta oferta nie zadowoliła. Zaproponował, że usunie konto @ElonJet za 50 000 dolarów, która to kwota pozwoli mu pokryć czesne za szkołę i kupić samochód (być może Teslę 3).

Publiczna korespondencja Muska

Elon Musk miał prowadzić swoje negocjacje ze studentem we wpisach na Twitterze.

@ElonJet to jedno z 15 kont śledzących loty założonych przez Sweeneya, według informacji „Protocol". Ma ono jednak najwięcej obserwujących (ponad 100 000) i właśnie ta popularność zaniepokoiła Muska. Jak stwierdził w wymianie zdań: „Nie podoba mi się pomysł bycia zastrzelonym przez wariata".

Słaba kontrola ruchu lotniczego

Właściciel Space X zainteresowany był tym, w jaki sposób Sweeney skonfigurował boty do śledzenia samolotów. Jak się okazało, korzysta on z informacji Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), jeśli są dostępne. W przypadku Muska tak nie jest – trasy jego odrzutowca znajdują się na liście LADD zawierającej loty, dla których dane identyfikacyjne nie są upubliczniane.

Sweeney posłużył się więc danymi z transponderów ADS-B używanych w większości samolotów, które pokazują położenie samolotu w powietrzu w czasie rzeczywistym. Boty analizują dane o wysokości lotu w połączeniu z czasem ich uzyskania, co pozwala określić, kiedy samolot startuje lub ląduje. Z kolei powiązanie szerokości i długości geograficznej z bazą danych lotnisk umożliwia stwierdzenie miejsca, z którego startuje i do którego zmierza. Do tego student korzysta z danych witryny FAA publikującej plany zanonimizowanych lotów.

Elon Musk po uzyskaniu tych informacji miał stwierdzić, że kontrola ruchu lotniczego jest wobec tego bardzo prymitywna.

Nie zapłaci?

Choć Musk rozważał ofertę Sweeneya, to wciąż pieniędzy nie przekazał, a konto @ElonJet nadal działa. Student zmienił swoją propozycję finansową na możliwość pracy albo stażu w jednej z firm Muska, ale na razie odpowiedzi nie otrzymał.

Iván Jesus Rojas – Pixabay