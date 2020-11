Endomondo kończy działalność

Linia mety

Firma Under Armour, producent aplikacji Endomondo, dość niespodziewanie poinformowała o tym, że wraz z końcem roku usługa zostanie zamknięta. W ciągu ponad dekady obecności na rynku w aplikacji zgromadzono algorytmy pozwalające monitorować aktywność użytkownika w 50 różnych dyscyplinach sportu.

Idzie nowe

Przedstawiciele firmy nie podali przyczyn takiej decyzji, ale najprawdopodobniej głównym powodem jest to, że producent chciałby się skupić na rozwoju usługi MapMyRun. Jest to nowa, bardziej rozbudowana aplikacja stworzona przez Under Armour. Producent umożliwia przeniesienie do niej danych z serwerów Endomondo, dając czas na ich pobranie do 31 stycznia 2021 roku. Pod koniec marca zostaną one definitywnie usunięte. Wszyscy, którzy opłacili konto premium na dłuższy okres, otrzymają natomiast zwrot poniesionych kosztów do 30 listopada 2020 roku.

Szybki transfer danych

By pobrać swoje dane, należy skorzystać z jednego z dwóch sposobów. Pierwszy polega na zalogowaniu się do Endomondo z poziomu przeglądarki. Tam można pobrać informacje w formie archiwum, a zaznaczenie odpowiedniej opcji sprawi, że dostaniemy na wiadomość e-mailową z odsyłaczem prowadzącym do archiwum. Inny sposób to zalogowanie się do aplikacji MapMyRun za pomocą danych konta Endomondo i włączenie w zakładce Connect opcji MapMyFitness, następnie zaś zaakceptowanie synchronizacji danych.

fot. Pixabay