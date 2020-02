Energia odnawialna z kropel deszczu

Grupa badaczy z Miejskiego Uniwersytetu Hong Kongu (City University of Hong Kong) opracowała generator energii zasilany przez kapiącą wodę. Urządzenie wykorzystuje mechanizm działania tranzystora polowego, który w szybkim tempie wytwarza wysokie napięcie z kropli deszczu.

Pierwsze testy prowadzone przez naukowców pod przewodnictwem profesora Wang Zuankai wykazały, że jedna kropla deszczu jest w stanie „wyprodukować" 140 V. Pozwoli to na krótkie rozświetlenie aż setki żarówek LED.

Do zbudowania generatora wykorzystane zostały elektrody aluminiowe, elektrody z tlenku indowo-cynkowego oraz pokrycie PTFE. Uderzenie kropli deszczu w powierzchnię PTFE sprawia, że dwie elektrody łączą się ze sobą. Następuje zamknięcie obwodu. Oznacza to tyle, że w przypadku długotrwałych opadów deszczu generowana energia będzie większa. W przypadku spadku energii ładunek jest gromadzony i uwalniany dopiero w chwili, gdy dojdzie do pełnego nasycenia.

Generator jest obecnie poddawany wielu testom, jednak to pierwsze tego rodzaju urządzenie, które daje wymierne wyniki. Jak wspominają badacze, poprzednie generatory dawały tysiąc razy słabsze wyniki.

fot. Bundo Kim/Unsplash