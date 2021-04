Epson EH-TW5700 Android TV - świetna alternatywa dla telewizora

Ta przekątna!

Czasy, w których projektor był drogą fanaberią i urządzeniem dla nielicznych minęły bezpowrotnie. Współczesne urządzenia tego typu są w zasięgu każdego użytkownika i przy odrobinie chęci mogą stać się sercem każdego salonu. A Epson EH-TW5700 Android TV świetnie się do tego nadaje.

Największą zaletą użytkowania projektora jest oczywiście możliwość wyświetlania obrazu o rozmiarach niedostępnych dla telewizora – nawet modelu z górnej półki. Epson EH-TW5700 Android TV jest pod tym względem jednym z najciekawszych urządzeń, gdyż pozwala wyświetlić olbrzymi obraz o przekątnej do 332 cali. To ponad 8 metrów! Oczywiście nie musimy mieć tak dużego ekranu projekcyjnego – równie dobrze możemy zadowolić się mniejszym obszarem w zakresie 34–332 cali, sprzęt jest więc niebywale uniwersalny i dzięki temu możemy go bez problemu wpasować do niemal każdego salonu. Tak naprawdę nie potrzebujemy nawet ekranu: równie dobrze możemy posłużyć się zwykłą ścianą. Ustawiony w odległości dwóch metrów od niej, Epson EH-TW5700 Android TV wyświetli obraz o przekątnej 75 cali, przewyższając tym samym większość telewizorów.

Uniwersalny charakter TW5700 przejawia się również w tym, że dzięki portowi HDMI 1.4 możemy do niego podłączyć dowolny zgodny z tym standardem sprzęt. Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście filmy i seriale. Te obejrzymy z laptopa, komputera czy nawet podłączonego bezpośrednio do projektora dekodera telewizyjnego. Każde z tych urządzeń będzie działać wyśmienicie. Równie dobrze możemy jednak sprzętem Epsona posłużyć się w elektronicznej rozrywce i grać z jego pomocą na dowolnej konsoli wyposażonej w HDMI, niezależnie od generacji sprzętu. Da się podłączyć nawet niewielkie urządzenia retro! Projektor charakteryzuje się przy tym niskim input lagiem – to znaczy, że możemy bawić się bez opóźnień, które psułyby rozgrywkę.



Zapomnij o kablach!

To nie koniec: dzięki wbudowanemu Android TV nie musimy w ogóle podłączać zewnętrznego źródła obrazu. Korzystając z wbudowanego modułu łączności bezprzewodowej, będziemy mogli odtwarzać filmy i korzystać z serwisów streamingowych w sieci. Projektor wyświetli również materiały zgromadzone na smartfonie. Niezależnie od tego, co wybierzemy, obraz zachwyci – nie tylko gigantyczną przekątną. Wysoka jasność 2700 lumenów i kontrast 35 000:1 sprawią, że nie umknie nam żaden szczegół. Projektor do tego zapewnia bardzo dobre odwzorowanie barw i potrafi pracować w trybie 3D, którego głębię da się regulować.

Na koniec warto wspomnieć o żywotności. Przy założeniu, że oglądamy jeden film dziennie w trybie eco, lampa Epsona EH-TW5700 Android TV wystarczy na 11 lat użytkowania. A gdyby przyszło wymienić źródło światła, to za nowe zapłacimy jedynie 360 zł. Epson EH-TW5700 Android TV jest więc projektorem, który rozświetli salon na lata.