Ericsson i SoftBank wprowadzą w Japonii sieć 5G

Na mocy umowy, firma Ericsson dostarczy do SoftBank urządzenia do obsługi sieci dostępu radiowego, w tym produkty z portfela Ericsson Radio System. Umożliwi to firmie SoftBank uruchomienie usług 5G w ramach nowo przyznanych pasm o częstotliwości 3,9-4,0 GHz oraz 29,1-29,5 GHz, w celu obsługi nowych sieci radiowych 5G. Dodatkowo firma Ericsson wzmocni istniejącą w SoftBank sieć LTE.

Produkty z serii Ericsson Radio System zostaną wdrożone w kilku regionach, co pozwoli firmie SoftBank na dokonanie optymalizacji całego spektrum aktywów.

„SoftBank i Ericsson są partnerami od czasów wprowadzenia technologii 2G, dlatego też jesteśmy podekscytowani możliwością wspierania firmy SoftBank na kolejnym odcinku ich technologicznej podróży" - powiedział, Chris Houghton, starszy wiceprezes i szef Działu Rynku Azji Północno-Wschodniej Ericsson.

Firmy Ericsson i SoftBank zainicjowały wspólne działania w zakresie weryfikacji koncepcji w 2015 r. i skutecznie rozszerzyły swoją współpracę o badania sieci wielopasmowych 5G, w tym o częstotliwościach 28 GHz i 4,5GHz. Obie firmy będą kontynuować prace w zakresie analizy wykorzystania technologii 5G, promowania przekształcenia przez SoftBank sieci LTE w 5G oraz realizowania komercyjnych usług wykorzystujących technologię 5G w 2019 r.