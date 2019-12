Ericsson zapłaci miliardową karę

Koncern Ericsson, szwedzki dostawca systemów telekomunikacyjnych, zawarł z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości (DoJ) porozumienie kończące dochodzenie w sprawie oskarżeń o działania korupcyjne w kilku państwach.

Zgodnie z warunkami podpisanej ugody Ericsson zapłaci karę w wysokości 12 miliardów koron szwedzkich (ok. 1,1 miliarda dolarów). Z tej sumy 520 milionów dolarów otrzyma Departament Sprawiedliwości, a 540 milionów dolarów – amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC).

Postępowanie w sprawie Ericssona było związane z podejrzeniami o to, że od końca lat 90. ubiegłego wieku szwedzka firma zdobywała państwowe kontrakty w sześciu krajach (Arabii Saudyjskiej, Chinach, Dżibuti, Indonezji, Kuwejcie i Wietnamie), korumpując lokalnych urzędników. Działania takie miały miejsce co najmniej do 2016 r.

Śledztwo przeciwko szwedzkiemu potentatowi prowadzono na mocy amerykańskiej ustawy o ściganiu praktyk korupcyjnych za granicą (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act), uchwalonej w 1977 r. Podlegają jej wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych (także te mające główną siedzibę poza granicami kraju). Ustawa ma zapobiegać sytuacjom, w których przedstawiciele firm nabiorą przekonania, że opłaca się przekupować urzędników państwowych także w USA.

Szefowie Ericssona spodziewali się, że koncern będzie zmuszony do zapłacenia kary: we wrześniu utworzono rezerwę finansową w wysokości ok. 1,2 miliarda dolarów na poczet przyszłego odszkodowania. Obecnie przyznali, że praktyki korupcyjne rzeczywiście miały miejsce i dotyczyły kierownictwa lokalnych oddziałów firmy, oraz zapowiedzieli, że będą zwalczane w przyszłości.

Według serwisu Bloomberg Ericsson starał się jak najszybciej zakończyć spór z Departamentem Sprawiedliwości, ponieważ rywalizuje właśnie na północnoamerykańskim rynku z fińską Nokią o kontrakty na dostawy sprzętu niezbędnego do budowy sieci 5G. Szanse na ich zdobycie wzrosły znacząco po tym, gdy władze USA zablokowały możliwość wykorzystywania urządzeń produkowanych przez dwóch chińskich potentatów: Huawei i ZTE.

fot. Ericsson