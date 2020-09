Europejscy gracze dostaną PS5 tydzień później

PS5 coraz bliżej

Konsola trafi do sklepów w dwóch wariantach. PlayStation 5 będzie wyposażony w napęd Blu-ray 4K UHD. Nie będzie go posiadała natomiast wersja Digital Edition, która będzie jednak tańsza (400 dolarów lub 400 euro). Koszt wersji z napędem to 500 dolarów lub 500 euro. Poza tą różnicą konsole mają identyczne parametry.

Przedsprzedaż już ruszyła

Koncern Sony poinformował także o datach premiery sprzętu. Jako pierwsi konsolę wypróbują m.in. klienci ze Stanów Zjednoczonych. Europejczycy będą musieli poczekać tydzień dłużej. Firma nie podaje powodu tego opóźnienia.

Gracze mogą już zamawiać urządzenia w ramach przedsprzedaży. Zainteresowanie jest spore. Na niektórych stronach już po paru godzinach od rozpoczęcia sprzedaży pojawiał się komunikat o wyprzedaniu towaru. Tak było chociażby na Amazonie.

Fot. Sony