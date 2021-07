Europejski Bank Centralny rozpoczął prace nad cyfrowym euro

Pora zaczynać

Europejski Bank Centralny oficjalnie poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej o pozytywnym wyniku analiz dotyczących cyfrowego euro. Zatwierdzenie projektu sprawiło, że instytucja rozpoczęła już wstępne prace nad wprowadzeniem tego inspirowanego kryptowalutami środka płatniczego do obiegu.

Sztab ekonomistów przeanalizował m.in. możliwość dostępu do takich środków w momencie, gdy akurat nie mamy połączenia z internetem i oszacował, ile „monet” można teoretycznie wyemitować i wprowadzić do obiegu, by nie wywołać nadmiernej inflacji. Jest to ważne szczególnie z tego względu, że wirtualna waluta nie będzie następcą papierowej, a jedynie jej uzupełnieniem, pozwalającym drukować mniej pieniędzy. Całkowita rezygnacja z gotówki nie jest brana pod uwagę w żadnym scenariuszu. EBC zapewnia jednocześnie, że obsługujący wirtualne euro system ma być dużo bardziej ekologiczny od sieci wydobywczej bitcoina. Wynalazek ponadto znacząco utrudni pranie brudnych pieniędzy.

Długa droga

Nim cyfrowe euro zostanie wprowadzone, minie jednak jeszcze kilka lat – najbardziej prawdopodobny termin to 2025 rok. Na razie zapowiedziano, że najbliższe 2 lata zostaną poświęcone na analizę podstawowych problemów, takich jak projekt kodu źródłowego, systemy zabezpieczeń i mechanizmy dystrybucji. Oprócz prac koncepcyjnych i prototypowania, UE planuje też szereg konsultacji społecznych.

fot. Pixabay