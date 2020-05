EventBot – nowe zagrożenie dla użytkowników Androida?

EventBot może wkrótce stać się bardzo poważnym problemem.

Nowy malware został w ostatnim czasie wykryty przez informatyków z Cybereason Nocturns. Zdaniem ekspertów EventBot, choć teraz jeszcze nie jest realnym zagrożeniem, może wkrótce stać się bardzo głośnym wirusem. Dlatego już pracują nad metodami obrony przed nim.

Jak to działa?

Badacze donoszą, że wykryty przez nich trojan potrafi włamywać się do pamięci smartfona i realizować precyzyjnie wyznaczone zadania. Może nim być np. wykradanie danych przechowywanych przez aplikacje finansowe. Wyposażono go też w systemy sprawiające, że szkodliwa aplikacja z łatwością może się ukryć w systemie.

Również kryptowaluty

Obecnie możliwości EventBota są jeszcze ograniczone. Wirus potrafi przeniknąć do ok. 20 aplikacji przetwarzających płatności oraz kryptowaluty. Naukowcy ciągle śledzą jednak rozwój i zwiększanie funkcjonalności bota. Już teraz umie on podszyć się pod legalną aplikację, która sama prosi użytkownika o nadanie jej niezbędnych uprawnień. To pozwala mu także na bieżąco aktualizować własny plik konfiguracyjny, a co za tym idzie również możliwości.

Naukowcy wciąż nie wiedzą, kto stoi za opracowaniem EventBota. Choć Cybereason Nocturns przyznaje, że ma już pewne podejrzenia, to wirus ciągle jest udoskonalany i wskazanie jego sprawcy wymaga dodatkowych badań.

