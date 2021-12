FBI jest w stanie pozyskać dane z szyfrowanej transmisji

Dziurawa trójka

Materiały szkoleniowe FBI zawierają informacje o sposobach uzyskania wglądu w dane pochodzące z zaszyfrowanych wiadomości w usługach iMessage, Line i WhatsApp. Wydaje się, że komunikacja prowadzona za pośrednictwem Signala, Telegrama, Threema, Vibera i WeChata jest bezpieczna.

Dokumenty zdobyła amerykańska organizacja non-profit Property of the People, składając wniosek do FBI na podstawie amerykańskiego prawa dostępu do informacji publicznej. W materiałach znalazły się informacje dotyczące rodzaju danych możliwych do zdobycia przez agentów federalnych od operatorów usług, którzy przesyłają szyfrowane wiadomości. W dokumentach opisano też procedury prawne, jakie musi zastosować FBI aby uzyskać dostęp do danych.

Według dokumentu FBI może uzyskać ograniczony dostęp do treści wiadomości przesyłanych za pośrednictwem trzech aplikacji: iMessage Apple'a, WhatsAppa Mety i Line japońskiej firmy Naver Corporation. Inne informacje, które jest w stanie pozyskiwać z komunikatorów Federalne Biuro Śledcze, to m.in. numery telefonów użytkowników, adresy IP i adresy e-mailowe. Z komunikatora Line federalni mogą oprócz tego wydobyć zdjęcia, filmy i dane lokalizacyjne.

fot. Wikipedia