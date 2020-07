FCC uderza w Huawei

Usługodawcy kupujący sprzęt Huawei nie mogą korzystać z państwowych subwencji.

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) opublikowała komunikat, zgodnie z którym chińskie koncerny ZTE i Huawei zostały uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że operatorzy, którzy zdecydują się budować sieć z wykorzystaniem systemów obu firm, nie będą mogli liczyć na państwowe dotacje.

Bez środków z funduszu

FCC zarządza utworzonym w 1997 r. funduszem Universal Service Fund (USF). Jest to system subwencji i dotacji, który ma się przyczynić do upowszechnienia usług telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Budżet funduszu jest aktualizowany raz na kwartał; w ubiegłym roku wyniósł on 8,3 mld dolarów, z czego ok. 60% przeznaczono dla operatorów działających na terenach, na których koszty budowy sieci są znacząco wyższe niż w innych rejonach USA.

Obecnie środki z USF nie będą mogły zostać przyznane nikomu, kto kupuje lub wykorzystuje urządzenia Huawei i ZTE do utrzymywania, rozbudowy lub modernizacji własnej sieci. Jest to zła wiadomość zwłaszcza dla mniejszych usługodawców, którzy ograniczali koszty właśnie dzięki systemom zakupionym od chińskich koncernów.

Przewodniczący FCC Ajit Pai powiedział, że decyzja komisji wynika z „wagi dowodów" wskazujących na powiązania obu firm z chińskim rządem oraz z faktu, że lokalne prawo nakazuje producentom sprzętu telekomunikacyjnego współpracę ze służbami wywiadowczymi ChRL.

fot. FCC