FTC kontra Facebook

To już druga skarga

Według komisji sąd federalny powinien zezwolić na powództwo antymonopolowe, które FTC wniosła przeciwko Facebookowi w sierpniu, ponieważ firma „ingerowała w proces konkurencyjny, stosując zachowanie wykluczające". Za pierwszym razem skarga została jednak oddalona.

Pozew jest jednym z najbardziej znaczących od dziesięcioleci wyzwań, przed jakim FTC postawiła firmę technologiczną. Sprawa jest uważnie obserwowana jako starcie komisji z ogromną siłą rynkową przedstawiciela Big Tech.

We wniosku złożonym w amerykańskim sądzie okręgowym dla Dystryktu Kolumbii FTC utrzymuje, że od ponad dekady udział Facebooka w rynku przekracza znacznie poziom niezbędny do uznania go za monopolistę.

„FTC po raz kolejny wszczęła sprawę o monopol bez monopolisty. Komisja ignoruje fakt, że ludzie mają większy niż kiedykolwiek wybór w zakresie łączenia i komunikowania się, a jej druga skarga powinna zostać odrzucona tak samo jak pierwsza" – twierdzą z kolei przedstawiciele firmy Meta.

fot. Glen Carrie – Unsplash