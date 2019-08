FTC mówi o rozbiciu internetowych gigantów

Joe (Joseph) Simons, szef amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC, Federal Trade Commission) powiedział, że jest gotów rozbić największe platformy internetowe, cofając wcześniejsze zgody na połączenia z firmami zewnętrznymi.

Prezes FTC oświadczył we wtorek (tj. 13 sierpnia), że rozbicie firmy takiej jak Facebook jest olbrzymim wyzwaniem i operacją trudną do przeprowadzenia, ale może być zarazem metodą na przywrócenie konkurencji w świecie platform społecznościowych i sposobem okiełznania przedsiębiorstw dominujących w Internecie.

Simons nadzoruje pracę działającej w FTC grupy ds. technologii. Ma ona zbadać zachowanie potentatów w branży internetowej i może cofnąć zgodę na połączenie bądź wykupienie jednych firm przez inne – o ile stwierdzi, że oferta przejęcia naruszała zasady wolnej konkurencji. Federalna Komisja Handlu wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie Facebooka. Ma ono między innymi sprawdzić, czy społecznościowy gigant kupował startupy tylko po to, aby zablokować powstanie groźnych konkurentów.

Eksperci zajmujący się zagadnieniami monopolowymi twierdzą, że największe firmy technologiczne zatrzymały rozwój wolnej konkurencji kupując (i w ten sposób eliminując) potencjalnych rywali.

Facebook kupił w 2012 roku serwis Instagram, służący do dzielenia się zdjęciami. Później, w 2014 roku, nabył komunikator WhatsApp. Federalna Komisja Handlu zatwierdziła wówczas oba przejęcia. Skrytykował to między innymi współzałożyciel Facebooka, Chris Hughes. Wzywa on do egzekwowania przepisów antymonopolowych i rozwiązania umów przejęcia.

Simons powiedział, że amerykańscy urzędnicy mogą cofnąć pozwolenie dokonania przejęcia, mimo wcześniej udzielonej zgody. Wymagałoby to jednak postępowania sądowego.

FTC bada postępowanie firm technologicznych równolegle z wydziałem antymonopolowym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął on w lipcu dochodzenie w sprawie największych platform internetowych. Postępowanie to ma ustalić, czy sieciowi giganci szkodzą potencjalnej konkurencji. W komunikacie Departamentu Sprawiedliwości podkreślono obawy dotyczące usług wyszukiwania, mediów społecznościowych i sprzedaży detalicznej online, sugerując przynajmniej częściowe pokrywanie się z dochodzeniem FTC w sprawie Facebooka.