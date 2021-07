Face ID zastąpi Touch ID

Zalety Face ID zdecydowały

Mechanizm Touch ID zaczął działać w iPhonie zanim pojawił się w iPadzie, a następnie w MacBooku Pro i MacBooku Air; teraz Face ID zostanie użyty w rodzinie komputerów Mac.

Mark Gurman w najnowszym wpisie dla Bloomberga przewiduje, że będzie to etap na drodze do przejścia na system rozpoznawania twarzy we wszystkich produktach Apple'a.

Poprzednik Face ID, czyli Touch ID, jest nadal używany do zabezpieczenia biometrycznego w urządzeniach, które nie zawierają systemu czujników TrueDepth – takich jak najnowszy MacBook Pro, 24-calowy iMac, MacBook Air i iPad Air.

Według Gurmana, zmianom towarzyszyłoby osadzenie kamery w wyświetlaczu (choć nie w przypadku droższych modeli z poszczególnych rodzin). W rezultacie zniknęłaby potrzeba stosowania wycięcia w górnej części wyświetlacza.

Poza zapewnieniem użytkownikom alternatywnego systemu uwierzytelniania przejście Maca na system Face ID umożliwi również mapowanie głębi obrazu, a co za tym idzie, stosowanie aplikacji rzeczywistości rozszerzonej i skanowania 3D.

O przejściu na Face ID mówiono już od pewnego czasu, ponieważ Apple wspomina o wdrożeniu go, przedstawiając wnioski patentowe związane z ekranami. Do tej pory uważano jednak, że taka zmiana wymagałaby poważnych modyfikacji budowy MacBooka ze względu na cienkie pokrywy. Podobne obawy nie stanowią problemu w przypadku grubszych komputerów stacjonarnych, takich jak 24-calowy iMac.

Chociaż zgłoszenie wniosku patentowego nie jest dowodem na to, że jakiś mechanizm zostanie kiedykolwiek zastosowany, to biorąc pod uwagę poprzednie oświadczenie Apple'a o użyciu Face ID w większej liczbie urządzeń oraz podobną ścieżkę jego wdrażania jak w przypadku Touch ID, możemy oczekiwać, że technologia pojawi się wkrótce na Macu.

Fot. Pixabay