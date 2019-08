Facebok zapłaci wydawcom miliony dolarów za newsy

The Wall Street Journal doniósł, że Facebook zwrócił się do największych amerykańskich wydawców wiadomości, takich jak ABC News, The Washington Post, Bloomberg i Dow Jones, z ofertą zapłaty do 3 milionów dolarów rocznie za prawo do publikowania ich newsów na swojej platformie. Mają oni decydować o tym, ile i jakie artykuły się tam pojawią. Nie jest jasne, czy gigant jest gotowy zapłacić 3 miliony wszystkim wydawcom łącznie czy każdemu z osobna.



Facebook odmówił komentarza na temat wielkości sumy oferowanej wydawcom. Potwierdził jednak, że firma pracuje nad uruchomieniem sekcji Wiadomości, która ma ruszyć jesienią tego roku.



Koncern Zuckerberga od dawna jest krytykowany za to, że korzysta z treści wydawców za darmo, a równocześnie monopolizuje rynek reklamy internetowej, podczas gdy branża prasowa walczy o przeżycie.

Fot. USA-Reiseblogger/Pixabay